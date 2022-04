Interview mit Winfried Kretschmann – «Der Ukraine-Krieg verändert alles für die EU und die Schweiz» Nach dem russischen Angriff müsse sich die EU darauf besinnen, wer ihre Freunde seien, sagt der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er sieht den Moment für einen Neuanfang mit der Schweiz gekommen. Mario Stäuble Luca De Carli

«Wir müssen den Handel zwischen demokratischen Staaten, die unsere Werte teilen, intensivieren – und ihn nicht schwieriger machen», sagt Winfried Kretschmann. Foto: Samuel Schalch

Winfried Kretschmann hat einen langen Tag hinter sich, als er sich am Donnerstagabend in einem Zürcher Hotel an den Loungetisch setzt – Gespräche mit der Kantonsregierung, Treffen an Universität und ETH. Die drängendste Frage dabei: Wie können die EU und die Schweiz ihre Differenzen überwinden? Der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs gilt als Freund der Schweiz, vor dem Scheitern des Rahmenabkommens hatte er eindringlich gewarnt. Ein Jahr danach ist er nicht milder gestimmt: