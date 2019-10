Der überforderte Laufstar

Es war die finale Drehung einer ohnehin denkwürdigen Pressekonferenz, in der sich Farah regelrecht in Rage redete und auch sagte: «Mich kotzt das Ganze langsam an.» Was den 36-Jährigen so reizt, sind die ständigen Dopingfragen. Seit vier Jahren werden sie ihm gestellt. 2015 berichteten britische und amerikanische Journalisten erstmals davon, Farahs langjähriger Trainer Alberto Salazar könnte ein Dopingbetrüger sein.

Vor rund zwei Wochen wurde Salazar dann tatsächlich für vier Jahre gesperrt. Darum klebt das Problem an Farah wie ein Kaugummi an der Schuhsohle, zumal sich der vierfache Olympiasieger immer nur lauwarm von seinem früheren Coach distanzierte – bis hin zu bizarren Verrenkungen.

Widerspruch vom Gefallenen

So behauptete Farah in der ­hitzigen Chicagoer Pressekonferenz, erst nach der Sperre erfahren zu haben, dass die US-Anti-Doping-Behörde gegen Salazar überhaupt ermittle. Dabei war Farah nach den ersten Schlag­zeilen 2015 von England extra in die USA gereist, um mit Salazar darüber zu reden. Dieser aber habe bloss von falschen Anschuldigungen gesprochen, so Farah in Chicago. Er habe seinem Trainer geglaubt, ergo sei das Thema erledigt gewesen.

Ausgerechnet Salazar widerspricht seinem einstigen Star-Läufer nun. Der «New York Times» teilte er mit, dass er alle seine Athleten sehr wohl immer über den aktuellen Stand in der Causa informiert habe. Trotzdem behauptete der erboste Farah in Chicago, es gebe ohnehin keine Neuigkeiten, und beschwerte sich, warum man ihn also stets mit den ewig gleichen Fragen piesacke.

Wenige Tage zuvor hatte man – wie erwähnt – seinen Erfolgscoach gesperrt. Als Folge löste Nike das ganze Projekt auf, das Salazar betreut hatte und in dem Farah mehrere Jahre als Läufer engagiert gewesen war, ehe er es 2017 verliess. Keine Neuigkeiten also?