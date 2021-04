Leitartikel zur Impfproblematik – Der typische Nebeneffekt einer Wohlstandsgesellschaft Impfungen sind Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Impfgegner missbrauchen die Spritze als Projektionsfläche für die Wut gegen den Kapitalismus und die Pharmaindustrie. Meinung Marcel Rohr

Das Objekt der Begierde, das Vakzin gegen Covid-19. Hier zieht ein Arzt eine Nadel auf. Foto: Urs Jaudas

Mit grosser Verspätung rollt sie nun endlich an, die grosse, flächendeckende Impfkampagne, die unseren harsch kritisierten Bundesrat retten soll. Die landesweite Piekserei in den Oberarm wird wohl nach überstandener Pandemie darüber richten, wie wir dereinst das Krisenmanagement von Bund und Kantonen insgesamt bewerten. Bislang ist das Urteil vernichtend. Der Fast-Lockdown, in dem wir seit Ende 2020 verharren, ist ein Desaster für die Politik, weil sie im Herbst viel zu lange mit Massnahmen gezögert hatte – selbst als die Fallzahlen durch die Decke schossen. Auch das Datendebakel um den elektronischen Impfausweis sowie das mangelhafte Contact-Tracing-App stehen für das Scheitern der Beamten.