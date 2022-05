Baselbieter Turnerinnen an WM – Der TV Liestal geht international Von Montag an findet in Dänemark die Rhönrad-Weltmeisterschaft statt. Mit zwei Turnerinnen dabei ist der TV Liestal, trainiert von Weltmeisterin Cheyenne Rechsteiner. Simon Tribelhorn

Weltmeisterin Cheyenne Rechsteiner (unten) zusammen mit dem Athleten-Trio Simon Rufener, Meret Stark und Jasmin Hering (von links). Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Im ersten Moment mag die Sportart vielen nichts sagen. Doch: Die ursprünglich aus Bayern stammende Sportart Rhönrad ist im Baselbiet durchaus gut vertreten. Das Rhönrad ist ein Sportgerät bestehend aus zwei Reifen, die durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind. Die Turnerinnen und Turner bewegen das Rad durch ihre eigene Körperkraft und -spannung und vollziehen so – oft begleitet von Musik – eindrucksvolle Kunststücke. Unterteilt wird die Sportart in die Disziplinen Gerade, Spirale und Sprung.

Im Turnverein (TV) Liestal hat das Rhönrad Tradition. In den 90er-Jahren wurde die Sportart erstmals ins Programm aufgenommen, es wurde viel Zeit investiert, um Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern und zu fördern. 2018 hat Cheyenne Rechsteiner nach ihrem Rücktritt vom Wettkampfsport die Leitung dieser Sparte übernommen: «Da ich sehr erfolgreich war im Leistungssport, probiere ich meinen Sportlern die gleichen Möglichkeiten zu geben, die ich hatte.»

Zudem versucht die zweifache Weltmeisterin auch, die Sportart zu professionalisieren. Sie beginnt im Herbst ein Doktorat in den USA und will danach vor allem im Management des Sports tätig sein: «Dort will ich versuchen, die Sponsoren- und Trainingsbedingungen zu verbessern.»

Hohe Intensität

Erste Anzeichen, dass Rechsteiners Arbeit Wirkung zeigt, gibt es schon: Bei der Weltmeisterschaft in der kommenden Woche im dänischen Sonderburg wird der TV Liestal mit zwei Turnerinnen vertreten sein. Mit Cheyenne Rechsteiner hat man dazu noch eine sehr erfahrene Trainerin vor Ort. Sie selbst weiss am besten, was es braucht, um zur Weltspitze zu gehören: «Das Wichtigste ist, dass man extrem viele Trainingsmöglichkeiten hat. Meine Turnerinnen trainieren bis zu 20 Stunden in der Woche.»

Just vor der WM sei die Kadenz nochmals erhöht worden: «Wir trainieren allgemein intensiv, da wir Leistungssport betreiben. Einen Monat vor der WM begannen wir, diese Intensität zu erhöhen.» Die letzte Woche vor dem Anlass nutze man jedoch dazu, dass sich die Athleten körperlich erholen können, so Rechsteiner.

Gibt ihr Wissen heute weiter: Die zweimalige Rhönrad-Weltmeisterin Cheyenne Rechsteiner. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Eines der Probleme, die beim Betreiben einer solchen Nischensportart aufkommt, ist für Rechsteiner das Ausbleiben von Preisgeldern. Trotz des profimässigen Aufwandes erhalten die Turnerinnen und Turner, die als Amateursportler gelten, für ihre Leistungen keine finanziellen Entschädigungen. «Die grosse Schwierigkeit ist, dass alle Sportler in die Schule gehen oder nebenbei arbeiten. Trotzdem müssen sie viel Einsatz zeigen, und das ist natürlich eine grosse Belastung. Leute, die an die Weltspitze wollen, müssen sehr belastbar sein und zwei Karrieren unter einen Hut bringen können.»

Selbst für einen WM-Titel erhalte man kein Preisgeld, höchsten kleine Preise vom kantonalen Turnverband. Immerhin trage man selbst keine Kosten bei einer WM-Teilnahme. Durch Fördergelder und Sponsoring können etwa die Anreisekosten gedeckt werden.

Bei der WM gehen vom TV Liestal mit Jasmin Hering (Elite) und Meret Stark (Juniorinnen) zwei Turnerinnen an den Start. Für Hering gehe es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln, da dies ihre erste WM im Erwachsenenbereich sei, so Rechsteiner. In der Disziplin Spirale sei ein Finaleinzug für sie durchaus möglich. Für Meret Stark hingegen ist es die erste WM überhaupt, die 14-Jährige habe sich jedoch so gut entwickelt, dass in allen drei Disziplinen eine Finalteilnahme möglich sei. Der TV Liestal hat also grosse Ambitionen.



