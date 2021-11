Corona-Demo in Zürich – Rund 8000 Menschen protestierten gegen die Corona-Massnahmen Die Gegner des Covid-Gesetzes riefen für Samstag zu einer bewilligten Kundgebung auf dem Turbinenplatz auf. Am Helvetiaplatz kam es gleichzeitig zu einer unbewilligten Gegendemo. Hélène Arnet Sascha Britsko

Rund 8000 Menschen laufen an der Demonstration mit. Fotos: Dominique Meienberg Etwa 40 bis 50 Trychler sind gekommen. 1 / 5

Es waren schätzungsweise 8000 Menschen, die sich am Samstagnachmittag ab 14 Uhr auf dem Turbinenplatz im Stadtzürcher Kreis 5 versammelten, um gegen das Covid-Gesetz zu demonstrieren. Die Stadtpolizei sprach von «mehreren Tausend» Personen. «Klar weniger als in Bern», sagte eine Frau enttäuscht, die bisher an fast allen Corona-Demos teilgenommen hat.

Der Verein Mass-Voll hatte auf Twitter zur «finalen Megademo» aufgerufen, denn am nächsten Sonntag wird über dieses Gesetz abgestimmt. Ein Dorn im Auge ist den Gegnern vor allem die Zertifikatspflicht. Das Covid-Gesetz schafft dafür die gesetzliche Grundlage. Die Kundgebung war bewilligt.