Prämien von den Steuern abziehen – Der trotzige Balz Herter Die CVP scheiterte vor dem Volk mit ihrer Krankenkasseninitiative. Ein Jahr später lanciert nun deren Präsident Balz Herter dasselbe Begehren nochmals. Die Linke schäumt, doch der Mittelstand könnte bald jubeln. Joël Hoffmann

CVP-Präsident Balz Herter kämpft seit Jahren für den Steuerabzug und scheut dabei keinen Konflikt.

«Es ist mühsam», sagt SP-Grossrätin Sarah Wyss. Sie sei verärgert über Balz Herter, den CVP-Präsidenten, der sich nicht an Abmachungen halte und den Volkswillen missachte. Und tatsächlich: Herter trat diese Woche erneut mit der Forderung vor den Grossen Rat, dass man die Krankenkassenprämien von den Steuern abziehen dürfen soll. Die Brandreden der Linken und die kalten Zahlen, die SP-Finanzdirektorin Tanja Soland gegen das Begehren präsentierte, brachten nichts: Die Bürgerlichen verhelfen Herter zum Etappensieg auf dem Weg zur Erfüllung der ewigen CVP-Mission: die Entlastung des Mittelstandes.

Herters Anliegen ist nicht neu, und wenn man die Geschichte dieser Forderung betrachtet, so darf man dem CVP-Präsidenten eine gehörige Portion Chuzpe attestieren – je nach Standpunkt im positiven oder negativen Sinn. Sein Politspiel beginnt mit dem sogenannten Steuerkompromiss. Dieser war ein politisches Glanzstück der damaligen Finanzdirektorin Eva Herzog. Weil die Schweiz auf internationalen Druck hin Steuerprivilegien abschaffen musste, setzte sich Herzog mit allen massgeblichen Parteien an einen Tisch und erarbeitete eine Steuervorlage, die am 10. Februar 2019 vom Volk mit 79 Prozent angenommen wurde.

Herzog gab allen Parteien etwas, diese mussten aber auch verzichten. Herters CVP erhielt das Zugeständnis, dass der Steuerabzug für selbst bezahlte Krankenkassenprämien erhöht wird. Doch die Partei hielt dennoch an ihrer Initiative fest, die vorsah, dass sämtliche Krankenkassenprämien abgezogen werden könnten. «Wortbruch», schimpften die anderen Parteien. Herter versteckte sich hinter dem Initiativkomitee, das er nicht habe umstimmen können – das glaubte niemand. Und obwohl die anderen bürgerlichen Parteien das Anliegen grundsätzlich gut fanden, hielten sie sich an den Herzog-Deal und lehnten die Initiative ab.

Obwohl die CVP allein dastand, wäre die Initiative im Mai 2019 nach Auszählung der brieflichen Stimmen angenommen worden. Doch am Ende lehnte das Stimmvolk die Vorlage mit 50,08 Prozent ab – ein Unterschied von nur 91 Stimmen. Das ist ein Zufallsmehr und ein starkes Ergebnis für die CVP.

Nur günstigste Prämien abziehen

Anfang Jahr nun getraute sich Herter, selber die gleiche Forderung als Motion im Grossen Rat einzureichen. Sie wurde am Mittwoch knapp mit 45 Ja- zu 43 Nein-Stimmen überwiesen. Vier Grossräte haben sich enthalten, darunter GLP-Regierungsratskandidatin Esther Keller, die wie die restlichen GLPler offenbar keine Meinung zu Herters Vorstoss hat. Die Regierung muss nun also das Anliegen prüfen und dann berichten, bevor das Parlament über Herters Forderung definitiv abstimmt.

Finanzdirektorin Tanja Soland jedenfalls betont schon jetzt, dass man sich die Mehrkosten von 20 bis 25 Millionen Franken nicht leisten könne, ohne Leistungen abzubauen. In dieselbe Kerbe schlägt Basta-Grossrat Oliver Bolliger, der den Vorstoss als «Steuerabzug auf Kosten aller» kritisiert. Die Linke fordert, dass die Ursachen für die hohen Krankenkassenprämien bekämpft werden sollen. Damit verweisen sie indirekt auf Herters Parteikollegen und auf Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. An dieser Stelle muss man sagen, dass die Linke mit ihrem Kampf für Prämienverbilligungen ja auch nicht die Ursachen bekämpft.

Anders als bei der Abstimmung 2019 sind nun auch SVP, FDP und LDP für die CVP-Motion. Sie begründen dies mit dem knappen Volks-Nein, und dass daraus ein grosses Unbehagen herauszulesen sei, das berücksichtigt werden müsse. Im Unterschied zur Initiative fordert Herter nun nur den Abzug für die günstigste Prämie. Damit könnte er Erfolg haben.