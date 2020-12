Stadtjäger – Der Traum vom springenden Salm Seit Ende der 1950er-Jahre ist der Lachs in Basel verschwunden. In der Skulptur von Willy Hege manifestiert sich dieser Verlust ebenso wie die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Fisches. Dominik Heitz

In einer Bronzeskulptur verewigt: Der Lachs als kraftvoller, gegen den Strom schwimmender Wanderfisch. Foto: Dominik Heitz

Seit Jahrzehnten haben Baslerinnen und Basler einen unauslöschbaren Traum: die Rückkehr des Lachses. Lebendig halten diesen Traum Geschichten über den Wanderfisch, dass noch um die vorletzte Jahrhundertwende im Rhein jedes Jahr gegen 100’000 Lachse gefischt wurden.

Rund eine Million Lachse schwammen bis ins 20. Jahrhundert im Rhein – dem grössten Lachsfluss in Europa. Sie kamen vom Meer und suchten ihre Laichgründe, die bis in die sauerstoffreichen Flüsse der Voralpen reichten.

Ein gegen den Strom schwimmender Wanderfisch

Der Fisch hiess Rheinlachs und war eine Unterart. Heute ist er ausgestorben. Der Grund: Mehr und mehr Wasserkraftwerke am Rhein begannen im letzten Jahrhundert, sich dem Fisch auf seinem Weg vom Meer in die Süsswassergebiete in den Weg zu stellen. Von 1920 bis 1931 wurden in Basel jährlich wenigstens noch um die 120 Lachse gefangen. Dann nahm die Zahl rapide ab: Von 1932 bis in die 1950er-Jahre zogen Basler Fischer im Durchschnitt bloss 13 Lachse jährlich aus dem Rhein. «1958 wurde in Basel der letzte Lachsfang dokumentiert», sagte Christian Hossli vom WWF vor zwei Jahren dem Basler Stadtbuch.