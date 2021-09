Bottmingen wird belebt – Der Traum vom Märt im Schlosspark wird Realität Am Samstag feiert der Schlossmärt beim Weiherschloss Bottmingen Premiere. Er wird klein, aber fein. Der Denkmalschutz verbietet vorläufig mehr. Tobias Gfeller

Nadine Giese-Imhof, Organisatorin des Markts beim Weiherschloss Bottmingen. Foto: Pino Covino

«Plötzlich habe ich eine Idee, und dann sage ich mir: Komm, mach mal.» Die in Bottmingen geborene und aufgewachsene Nadine Giese-Imhof kennt das Weiherschloss und den idyllischen Park ringsum bestens. Schon immer dachte sie, dass sich dieser für die verschiedensten Anlässe eignen würde. «Es fand auch immer mal was statt. Aber es wurde in den letzten Jahren gefühlt laufend weniger.»

Die Bottmingerin hat sich nun selber ein Herz gefasst und hatte die Idee eines Markts im Schlosspark. Am Samstag wird dieser von ihr lang gehegte Traum nun Realität. 30 Stände hätten auf dem Parkplatz Platz, der ihr als Marktperimeter vom Kanton gewährt wurde. Noch seien nicht alle Stände vermietet, verrät Nadine Giese-Imhof. «Bis jetzt haben wir viele Warenstände. Toll wäre, wenn noch mehr kulinarische Angebote dazukämen.»

Nadine Giese-Imhof organisiert den Schlossmärt auch im Namen der Agentur OCM GmbH, bei der sie für Freizeitveranstaltungen zuständig ist. Die 40-Jährige freut sich, dass auch mehrere lokale Anbieterinnen und Anbieter einen Stand gemietet haben. Als die erstmalige Durchführung des Schlossmärts bekannt wurde, habe sie viele positive Reaktionen im Dorf erhalten.

Gemeinde ist erfreut

Anders als in den Nachbargemeinden fehlt in Bottmingen ein richtiger Markt. Das Problem sei, glaubt Nadine Giese-Imhof, dass in Bottmingen ein wirklicher Dorfkern fehle. «Es ist schon grundsätzlich so, dass in Bottmingen – gerade auch um das Schloss herum – weniger läuft als anderswo. Das finde ich schade.»

Die Gemeinde reagierte erfreut auf die Initiative der engagierten Bottmingerin. Sie stellt den Werkhof und dessen Mitarbeitende für den Auf- und Abbau der Marktstände zur Verfügung. Auch bietet die Gemeinde eigene Marktstände an. Weil diese nicht für den ganzen Markt reichen, hilft die Gemeinde Oberwil mit ihren Ständen aus. «Es ist wirklich toll, wie sehr ich unterstützt werde, neben der Gemeinde auch vom Kanton als Besitzer des Schlosses und vom aktuellen Pächter und Geschäftsführer vor Ort, der selber auch einen Stand haben wird.»

Einen Wermutstropfen gibt es aber: Dass der Markt nur auf dem Parkplatz am Rande des Schlossparks stattfinden wird, ist der strengen Auflage des Kantons geschuldet. Denn nicht nur das Schloss selbst, sondern auch dessen Garten mit dem gepflegten Rasen, den Blumen und den teilweise über 150 Jahre alten Bäumen steht unter nationalem Denkmalschutz. Das Weiherschloss mit Park sei «ein Kulturgut von nationaler Bedeutung», erklärt Nico Buschauer von der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD).

Einmaliges Ambiente

Liebend gerne hätte Nadine Giese-Imhof den Markt noch mehr ins Grüne verlegt. Doch dies wurde ihr von Beginn weg untersagt. Deshalb reichte sie das Bewilligungsgesuch nur mit Ständen auf dem Parkplatz ein.

Gross wachsen wird der Schlossmärt im Park wohl nicht können.

Mit der Kinderkleiderbörse lancierte Nadine Giese-Imhof schon einmal ein Projekt, das klein begann und immer grösser wurde und mittlerweile nicht mehr aus Bottmingen wegzudenken ist. «Ich träumte davon, dass wir klein anfangen und der Markt irgendwann ums ganze Schloss herum reicht. Aber das wird wohl aufgrund des Denkmalschutzes schwierig.»

Ganz aufgeben möchte Nadine Giese-Imhof die Hoffnung darauf aber nicht. Ein guter Anfang wäre schon gemacht, wenn am Samstag möglichst viele Besucherinnen und Besucher an den Schlossmärt kämen und das einmalige Ambiente des Weiherschlosses für einmal mit Marktständen geniessen würden.

