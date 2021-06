Amateurfussball – Der Traum vom Klassenerhalt Am Wochenende wird in den meisten Ligen die letzte Runde einer speziellen Meisterschaft ausgetragen. In der 1. Liga und der 2. Liga interregional kämpfen mit Muttenz, Allschwil und Bubendorf mehrere regionale Vertreter gegen den Abstieg. Luc Durisch

Bei einem Sieg kann Bubendorf (in Rotschwarz) den drohenden Abstieg verhindern. Foto: Nicole Pont

Freud und Leid dürften an diesem Wochenende auf den regionalen Fussballplätzen nahe beieinanderliegen. Nach einer erneut speziellen Saison, die zwar lange unterbrochen, im Gegensatz zum Vorjahr aber nicht abgebrochen wurde, steht nun in den meisten Ligen die letzte Runde an. Weil überall mindestens die Hälfte der Partien absolviert werden konnte, wird die Spielzeit heuer gewertet und Auf- wie Absteiger ermittelt.

In der 1. Liga befindet sich der SV Muttenz vor der letzten Partie gegen Wohlen (Samstag, 16 Uhr, Margelacker) in einer ungemütlichen Lage. Die Baselbieter stehen mit elf Zählern auf einem Abstiegsplatz, müssen also punkten, wenn sie die Relegation noch abwenden wollen. Die beiden punktgleichen Konkurrenten der Baselbieter, Schötz und Buochs, treten zeitgleich bei Bassecourt respektive Baden an.

Sollte es Muttenz gelingen, gegen Wohlen einen Punkt zu erkämpfen, dürfte der Klassenerhalt wohl gelingen. Denn Baden hat noch Aufstiegschancen und wird sich gegen Buochs kaum schonen. Muttenz-Trainer Peter Schädler meint jedoch: «Daran wollen wir gar nicht denken. Wir fokussieren uns auf unser Spiel. Wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich optimistisch, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.»

Ausgangslage in der 1. Liga, Gruppe 2. Screenshot: 1. Liga

Bubendorf hat die besseren Karten

Sollte die Relegation dennoch Tatsache werden, würden Muttenz in die 2. Liga interregional absteigen. Während dort mit Pajde ein regionaler Vertreter bereits abgestiegen ist, kämpfen Bubendorf und Allschwil noch um den Klassenerhalt. Die besseren Karten haben dabei die Oberbaselbieter, die mit elf Punkten – einem Zähler mehr als Allschwil – auf dem drittletzten Rang liegen. Gewinnen sie ihre Partie gegen Konolfingen (Samstag, 18 Uhr, Brühl) dürfte ihnen der Ligaerhalt kaum zu nehmen sein. «Wir werden alles raushauen, um den Ligaerhalt zu schaffen», sagt Bubendorf-Übungsleiter Matthias Maeder. Helfen könnte Maeders Team auch die Tatsache, dass die drei besten Drittletzten der sechs 2.-Liga-interregional-Gruppen nicht absteigen und die Oberbaselbieter bereits zwei der Konkurrenten hinter sich wissen.

Schwieriger gestaltet sich der Klassenerhalt für den FC Allschwil. Selbst wenn die Allschwiler ihr Spiel gegen das zweitplatzierte Ajoie-Monterri gewinnen, sind sie auf Schützenhilfe angewiesen: Sie müssen entweder darauf hoffen, dass Bubendorf einen Punkt weniger holt als sie selbst oder dass die Old Boys oder Binningen ihre Partien gegen Tavannes/Tramelan respektive Lerchenfeld zumindest nicht verlieren. Ob die Allschwiler auf diesen Support zählen können, scheint fraglich: Binningen hat seit dem Restart noch kein Spiel gewonnen und bei den Old Boys liegt der Fokus darauf, den Abstieg der zweiten Mannschaft in die 3. Liga zu verhindern. Deswegen lief zuletzt gegen Konolfingen die zweite Mannschaft in der 2. Liga interregional auf, während die erste Mannschaft in der 2. Liga regional spielte.

In Allschwil ist man sich daher bewusst, dass ein Klassenerhalt einem kleinen Wunder gleichkommen würde. Sportchef Laurent Longhi sagt: «Wir haben es schon vorher verspielt. Klar, normalerweise kann man eine schlechte Hinrunde mit einer guten Rückrunde noch kompensieren. Doch wir wollen uns nicht beschweren. Wir hätten es selbst richten können.» Sollte die Relegation Tatsache werden, würde der Club den sofortigen Wiederaufstieg anstreben.

Die Ausgangslage in der 2. Liga interregional, Gruppe 3. Screenshot: Amateurliga

Hochspannung in der 2. Liga regional

Die Anzahl der regionalen Absteiger aus der 2. Liga interregional hat einen beachtlichen Einfluss auf die letzte Runde in der 2. Liga regional. Bleibt es bei nur einem Absteiger, müssen nur zwei Teams den Gang in die 3. Liga antreten. Sind es dagegen zwei Mannschaften, die den Klassenerhalt verpassen, müssen drei Clubs aus der 2. Liga regional absteigen. Und falls Bubendorf, Allschwil und Pajde allesamt den Ligaerhalt nicht schaffen, gäbe es gleich vier Absteiger in die 3. Liga.

Die Ausgangslage verspricht jedenfalls Hochspannung. Fünf der 14 Teams trennt am Tabellenende nur ein Punkt vom Schlusslicht Laufen, das wohl die schlechtesten Karten im Abstiegskampf hat. Denn die Laufner treffen auf den direkten Konkurrenten Old Boys (Samstag, 18 Uhr, Schützenmatte), der wohl mit der 2.-Liga-interregional-Equipe antreten wird. Ein zweites Direktduell um den Abstieg wird zwischen Timau und Gelterkinden (Samstag, 18 Uhr, Rankhof) ausgetragen. Die Sieger dieser Partien dürften wohl gerettet sein. Die weiteren im Kampf um den Klassenerhalt involvierten Teams Black Stars und Möhlin treten bei Reinach respektive Dardania an. Zwei Teams, bei denen es zumindest auf dem Papier um nicht mehr viel geht.

Die Ausgangslage in der 2. Liga regional. Screenshot: FVNWS

1. Liga:

Samstag, 16 Uhr: Muttenz - Wohlen (Margelacker). 2. Liga interregional:

Samstag, 18 Uhr: Ajoie-Monterri - Allschwil. Liestal - Spiez (Gitterli). Thun U-21 - Dornach. Bubendorf - Konolfingen (Brühl). Old Boys - Tavannes/Tramelan (Schützenmatte). Binningen - Lerchenfeld (Spiegelfeld). Rotkreuz - Pajde. 2. Liga regional:

Samstag, 18 Uhr: Möhlin-Riburg/ACLI - Dardania (Steinli). Birsfelden - Aesch (Sternenfeld). Muttenz II - Concordia (Margelacker). Reinach - Black Stars II (Fiechten). Timau - Gelterkinden (Rankhof). Pratteln - Wallbach-Zeiningen (Sandgruben). Old Boys II - Laufen (Schützenmatte).

