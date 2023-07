Umbruch bei den FCB-Frauen – Der Transfer von Coumba Sow ist die Krönung eines wilden Sommers Die FCB-Frauen verpflichten die dreifache Meisterin und Nationalspielerin Coumba Sow. Sie ist eine von zwölf Neuzugängen, die der Club verpflichtet hat. Tilman Pauls

Am Dienstag gab der FC Basel die Verpflichtung von Nationalspielerin Coumba Sow bekannt. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Eines muss man Theo Karapetsas lassen: Er hat sich vor seinem Wechsel zum FC Basel offenbar ganz genau angeschaut, wie man ein Team im Eiltempo umbaut. Denn wie David Degen, der vor zwei Jahren innerhalb weniger Monate seine Handschrift einbrachte, hat nun auch der Sportchef der FCB-Frauen ganze Arbeit geleistet.

Im Februar ist Karapetsas vom FC Zürich nach Basel gewechselt. Vom Schweizer Rekordmeister der Frauen, vom Champions-League-Teilnehmer und vom damaligen Double-Gewinner. Er ist nach Basel gekommen, um die Sichtbarkeit des Frauenteams zu erhöhen, um den Stellenwert innerhalb des Clubs zu verbessern und um die erste Mannschaft zu stärken. Und genau das hat er in diesem Sommer getan.

Fast täglich konnten die FCB-Frauen zuletzt eine neue Spielerin verkünden. Mit dem Höhepunkt am Dienstag, als die Baslerinnen den Transfer von Coumba Sow bestätigten. Die 28-jährige Nationalspielerin befindet sich gerade bei der WM in Australien und Neuseeland, sie hat drei Meisterschaften gewonnen und drei Cupsiege gefeiert. Sow verkörpert die gestiegenen Ansprüche des FCB wie kaum eine andere, darum ist sie die Krönung eines ereignisreichen Basler Transfer-Sommers.

Sow ist einer von insgesamt zwölf Neuzugängen bei den Baslerinnen – auf der anderen Seite haben auch elf Spielerinnen den Club verlassen. Es ist ein gewaltiger Umbruch, mindestens so gewaltig wie damals bei den Männern. Und es ist auffällig, dass der FCB bei seiner Neuausrichtung verstärkt auf Spielerinnen aus dem Ausland setzt: Zehn der neuen Spielerinnen haben zuletzt in Deutschland gespielt und Sow ist der einzige Neuzugang mit einem Schweizer Pass.

Es ist das klare Zeichen, dass die Baslerinnen sich künftig in der Spitzengruppe der Schweizer Liga etablieren wollen. Wie hatte CEO Chris Kauffmann vor wenigen Tagen noch gesagt? «Wir wollen im Frauen-Fussball eine Hochburg werden, wie sie aktuell der FC Zürich ist». Bislang konnte der FC Basel noch nie einen Meistertitel gewinnen. Und jetzt scheint es so, als wolle der Club dies in absehbarer Zukunft ändern.

Zu verantworten hat den sportlichen Erfolg Trainerin Kim Kulig, die zuletzt als Assistenztrainerin beim VfL Wolfsburg im Endspiel der Champions League stand. Auch ihre Verpflichtung war eine Überraschung: Kulig, die ehemalige Nationalspielerin, hatte vermutlich auch in Deutschland einige Angebote. Doch die 33-Jährige hat sich für den FC Basel entschieden, um ihre Ideen hier umzusetzen und einzubringen.

«Hier steckt enormes Potenzial», hat Kulig in einem Gespräch mit dem Club vor rund einem Monat gesagt. Und sie sprach davon, dass es eine grosse Chance des FCB sei, ein neues Kader aufzubauen. Das hat ihr Sportchef, Theo Karapetsas, in den vergangenen Wochen umgesetzt. Es ist ebenso ein Umbruch wie ein Neuanfang für die FCB-Frauen, die an der Mitgliederversammlung in die FC Basel 1893 AG eingegliedert wurden. Auch das ist ein Zeichen des neuen Stellenwerts, den das Team künftig haben soll.

Sportlich allerdings ist der Transfer von Nationalspielerin Coumba Sow das vorerst grösste Zeichen, dass die Baslerinnen künftig andere Massstäbe setzen wollen als zuletzt.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

