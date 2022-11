Sieg gegen Neuchâtel – Der Topskorer flucht in der Loge – und die Starwings gewinnen dennoch Die Baselbieter Basketballer schlagen zu Hause Neuchâtel 65:62 und holen zwei wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs in der Nationalliga A. Tobias Müller

Da fliegt er noch auf dem Feld herum: Shawn Williams (am Ball) punktet zuerst fleissig für die Starwings und muss dann von draussen zuschauen. Foto: Pino Covino

Drei Minuten waren in der Sporthalle in Birsfelden noch zu spielen, die Starwings hatten ihren komfortablen Vorsprung gegen Neuchâtel verspielt und die Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Sitzen. 58:55 stand es noch für die Baselbieter, die Partie hätte zu diesem Zeitpunkt auf beide Seiten kippen können. Und dann tauchte plötzlich Starwings-Topskorer Shawn Williams im Logen-Bereich der Sporthalle auf.

Es war doch ein eher spezielles Bild. Unten auf dem Feld mühten sich die Spieler der Starwings ab, diese Partie nicht doch noch zu verlieren. Und oben stand der US-Amerikaner Williams, der zuvor für die meisten Punkte gesorgt hatte, mit verschwitztem T-Shirt und einer Wasserflasche in der Hand und schaute dem Treiben zu. Also, kurze Nachfrage beim US-Amerikaner, warum er denn hier oben zwischen Häppchen und Ehrengästen steht und nicht unten auf dem Feld weiter fleissig Punkte erzielt. «Weil mich der Schiri vom Platz gestellt hat, verdammt. Er hat mir gesagt, ich rede zu viel.» Alles klar.

Milenkovic bleibt cool

Dass es ausgerechnet Williams war, der in der Schlussphase den Starwings auf dem Platz fehlte, war natürlich alles andere als optimal. Der bisherige Saison-Topskorer der Baselbieter war auch in diesem Spiel einmal mehr erfolgreichster Punktesammler. Er traf von überall; von ausserhalb der Dreipunktelinie, von ganz nah am Korb, unter starker Bedrängnis dreier Gegenspieler und beim Freiwurf.

Vor allem dank Williams gingen die Starwings in der Heimpartie gegen Neuchâtel schnell in Führung und bauten diese bis zur grossen Pause nach 20 Minuten aus. Das Heimteam war die bessere Mannschaft, in der Defensive stand man solide und gewährte dem Gegner nur wenige Chancen. Und vorne waren es neben Williams vor allem Mid Milenkovic und Marc Seylan, die wichtige Punkte erzielten.

Doch je länger die Partie dauerte, desto fehleranfälliger wurden die Starwings. Und desto gefährlicher wurden die Neuenburger. Allen voran Dalan Ancrum und Arkim Robertson erhielten in der zweiten Hälfte immer mal wieder Freiräume unter dem Korb, die sie ausnutzen. Und so wurde es in der Schlussphase des Spiels nochmals spannend, weil die Westschweizer den Abstand immer mehr verkürzten und Williams zu viel plauderte und darum vom Feld verwiesen wurde.

Von der Loge aus sah der US-Amerikaner dann, wie vor allem Milenkovic aufseiten der Starwings cool blieb und trotz grossem Druck vier Freiwürfe in der letzten Spielminute versenkte. Am Schluss gewann das Heimteam 65:62. Es war ein knapper, aber verdienter Sieg.

Doukas ist zufrieden

Starwings-Trainer Antonios Doukas sagte nach dem Spiel: «Ich bin stolz auf meine Mannschaft und zufrieden mit der Leistung. Defensiv standen wir solide, auch am Schluss, als es nochmals eng wurde. Dass wir gegen eine offensive starke Mannschaft wie Neuchâtel nur 62 Punkte zulassen, sagt viel aus.»

Nach zehn Runden stehen die Starwings somit auf dem 5. Platz in der Nationalliga A, der Start in die Saison ist dem Team geglückt. Und den Clubverantwortlichen wird nicht nur die Punkteausbeute gefallen, sondern auch, wie die bisherigen Siege zustande gekommen sind.

In der Sommerpause trennte man sich von Trainer Dragan Andrejevic, der zuvor drei Jahre an der Seitenlinie bei den Starwings gestanden war. Unter Andrejevic erreichte die Mannschaft stets die Playoffs der besten acht Teams und feierte teils grosse Erfolge. Doch im Club bemängelte man immer mal wieder das defensive Auftreten des Teams. Also wurde Andrejevic durch Doukas ersetzt, und dieser sagte nach dem jüngsten Sieg: «Spiele werden zuallererst in der Defensive entschieden. Nur wenn man in der Verteidigung sicher agiert, hat man das nötige Selbstvertrauen, um wichtige Spiele zu gewinnen.»

Wichtige Spiele stehen in dieser erst jungen Saison noch viele an. Als Nächstes folgt für die Starwings der Achtelfinal im Schweizer Cup, ehe die zweite von drei Runden in der Meisterschaftsqualifikation beginnt, wo man sich in die Playoffs spielen möchte. Und bisher sieht alles danach aus, als würden die Baselbieter das ausgesprochene Minimalziel erreichen. Helfen würde dabei sicherlich auch, wenn Shawn Williams in Zukunft während Spielen auf spontane Ausflüge in die Loge verzichtet.

Starwings – Neuchâtel 65:62 (37:32)

Sporthalle Birsfelden.

Starwings: Williams (22), Matic (7), Davet (4), Milenkovic (15), Seylan (15), Fasnacht (2), Schneider, Pashkevych.

