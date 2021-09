«Apropos» - der tägliche Podcast – Der Ton gegenüber den Ungeimpften wird scharf Ab Montag verändert sich der Alltag in der Schweiz radikal. Was macht die Zertifikatspflicht mit uns als Gesellschaft? Wie tief ist der Graben zwischen Geimpften und Ungeimpften? Antworten in «Apropos». Philipp Loser , Raphaela Birrer als Gast

Flammender Appell. Regierungsrat Lukas Engelberger und Bundesrat Alain Berset nach der Corona-Medienkonferenz vom Mittwoch. Foto: Keystone

Für einen ansonsten eher (sehr) zurückhaltenden Regierungsrat wie den Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger war es ein Auftritt an der Grenze zum emotionalen Ausbruch. «Sehr geehrte noch nicht geimpfte Damen und Herren, mit einer Impfung werden Sie Teil der Lösung. Organisieren Sie Ihren Impftermin noch heute!»

Engelberger stellte am Mittwochnachmittag gemeinsam mit den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin die ausgeweitete Zertifikat-Pflicht vor. Ab Montag geht im öffentlichen Leben kaum noch etwas ohne Covid-Zertifikat. In der Geschichte der Schweizer Pandemie-Bewältigung sei das eine ziemliche Zäsur, sagt Inland-Chefin Raphaela Birrer im täglichen Podcast «Apropos». Ab Montag gibt es in der Schweiz zwei Gruppen: Jene, die dürfen (die Geimpften) und jene, die müssen (die Ungeimpften). Faktisch sei der Entscheid die Einführung einer indirekten Impfpflicht.

Was bedeutet das für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Was für die zweite Referendumsabstimmung über das Covid-Gesetz? Und welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Zertifikats-Pflicht wieder abgeschafft wird? Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe von «Apropos».

