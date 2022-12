So erlebte Frankreich den WM-Halbfinal – Der Ton des Spiels wird sogar in der Toilette übertragen Frankreich gegen Marokko – das war mehr als ein Fussballspiel. Eindrücke von einem Abend auf den Champs-Élysées. Kathrin Müller-Lancé, Paris

Jubel und Randale nach dem Einzug der Franzosen in den WM-Final. Video: Tamedia

Vor einem «Bürgerkrieg» hatte die Bürgermeisterin des schicken 8. Arrondissements, in dem die Champs-Élysées liegen, im Vorfeld gewarnt. Noch vor dem Anpfiff hatten zahlreiche Läden und Restaurants in der Nähe ihre Türen verriegelt und die Rollläden heruntergelassen, mehr als 2000 Polizisten wurden allein in Paris mobilisiert. Das Halbfinalspiel zwischen Frankreich und Marokko war schon im Vorfeld ein historisches.