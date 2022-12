Überfahrener Davide Rebellin – Der Tod lauert in jedem Kreisel Der Ex-Profi kam beim Velofahren ums Leben – der mutmassliche Täter im LKW liess ihn liegen und sterben. Die Problematik der Tragödie ist gerade in Italien tief verwurzelt. Johannes Knuth Oliver Meiler

Ein Leben für den Radsport: Davide Rebellin wurde 51 Jahre alt. Er galt als einer der vorsichtigsten Fahrer im Peloton. Foto: Jean Michel Bancet (Icon Sport/Getty Images)

Es hat nicht lange gedauert, bis Davide Rebellin seine ersten Gedenkstätten erhielt. Eine findet man am Col de Castillon, nahe Nizza und Sanremo, im Radfahrerparadies. Rebellin ist dort oft mit seinem Freund Davide Formolo vorbeigeradelt, und Formolo war es nun, der am Castillon einen schwarzen Radrahmen an einen Zaun heftete, samt weissem Band und Abschiedsgruss: «Davide per sempre!», Davide für immer.