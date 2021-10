30 Jahre Sauriermuseum Frick – Der Tod kam im Schlamm Im oberen Fricktal befindet sich eine europaweit berühmte Fundstätte von Saurierskeletten. Jetzt feiert das Museum sein 30-jähriges Bestehen. 50 Personen aus Politik und Kultur nahmen am Freitagabend am Festakt teil. Franziska Laur

Fabian, der junge Plateosaurier, ist zur rechten Zeit in Frick eingetroffen. Zum 30-Jahr-Jubiläum hat sich die Crew um Museumsleiterin Andrea Oettl ein Modell dieser Urtiere geleistet, die sich vor über 200 Millionen Jahren in Scharen in Frick aufgehalten haben. Damals weidete eine Herde dieser rund acht Meter langen, friedlichen Tiere auf einer Ebene mit Schachtelhalm. Doch dann kam der Tod im Schlamm. Sie müssen in Sumpfmulden eingebrochen und gestorben sein, vermuten die Wissenschaftler.

Das erzählt Andrea Oettl, Leiterin des Sauriermuseums Frick, das sein 30-jähriges Bestehen feiert. «Seit 1961 wusste man, dass es in der Tongrube in Frick Saurierknochen gibt», sagt sie. Ernst Wälchli, damals Laborleiter der Tonwerke Keller AG Frick, interessierte sich damals für die Schätze der Tonerde und legte systematisch einige Stücke frei. Als der Zehenknochen eines Plateosauriers zum Vorschein kam, war klar, dass der Ort bedeutsam werden sollte. Auch andere Fossilien, wie Ammoniten und Muscheln, kommen in grossen Mengen vor.