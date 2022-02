Nachruf auf Mbali – Der Tod des Zolli-Königs bewegt die Basler 20 Jahre lang war das Löwenmännchen ein Liebling der Zoo-Besucher. Die Trauer über seinen Hinschied ist enorm. Zolli-Tierarzt Christian Wenker verrät, was vom Tier übrig bleiben wird. Martin Furrer

«Ich habe ihn geliebt, er war so schön!» – enorm viele Baslerinnen und Basler bekunden auf Social Media ihre Trauer über den Tod des Löwenmännchens Mbali, der von 2003 bis Ende Januar 2022 im Basler Zolli lebte. Foto: Zoo Basel

Senkte sich die Nacht über Basel, begann er zu brüllen. Dann konnte man ihn nicht nur in der Umgebung des Zoos hören, sondern bis hinauf aufs Bruderholz. Mbali, der Löwe, benutzte dazu eine Höhle in der Anlage des Gamgoas-Hauses als Schallverstärker.

Es waren nicht nur diese Auftritte, die ihm Bekanntheit verschafften. Mit seinen bernsteinfarbenen Augen und seiner gewaltigen Mähne wurde er zum beliebten Motiv für Besucher, die sich im Zoologischen Garten auf Fotosafari begaben. Seine Pranken waren tödlich; doch er bewegte sich mit ihnen sanft und geschmeidig durchs Gehege. Seine Zähne erschienen furchterregend. Seine Muskeln und seine rund 200 Kilo Gewicht machten ihn zu einer Kampfmaschine auf vier Beinen; doch hat Mbali im Laufe seines langen Lebens keinem Menschen je etwas angetan. Sein imposantes Raubtieräusseres täuschte darüber hinweg, dass da eine sehr gutmütige Kreatur ihre Runden drehte.

Vergangenen Freitag ist Mbali gestorben, wie der Zoo am Montag mitteilte. «Er war ein sehr liebevolles Tier», sagt Zolli-Tierarzt Christian Wenker. Er hat Mbali im September 2003 mit zwei anderen Löwen aus Südafrika nach Basel gebracht und ihn seither eng betreut. «Am Anfang war er ziemlich scheu. Er hielt sich monatelang in der Anlage versteckt. Mit seinen Jungen ging er wunderbar um.»

«Einigen Tierpflegern kamen die Tränen, obwohl sie dankbar dafür sind, dass Mbali so alt werden durfte.» Christian Wenker, Tierarzt Zoo Basel

Kein einziges schlechtes Wort mag Wenker über Mbali verlieren. Die Tatsache, dass das Löwenmännchen stets als Erstes zum Futternapf drängte und seinen drei Weibchen den Vortritt erst gewährte, wenn er mit der Mahlzeit fertig war, ist ihm nicht als ungalantes Verhalten anzukreiden. Es liegt nun mal in der Natur des Tiers.

Dass der König der Zolli-Tiere im hohen Alter von fast 20 Jahren verstorben ist, könnte Genderaktivisten zum hämischen Kommentar verleiten, es sei dem Zoo ja bloss ein alter, weisser Mann abhandengekommen. Ein Macho des Tierreichs, sozusagen. Doch von Häme ist nichts zu spüren. «Die Anteilnahme von Besuchern und Anwohnern des Zolli ist gross», sagt Wenker. Die soziale Plattform Facebook quillt über von Beileidsbekundungen. Über 3000 Menschen liessen bisher ihren Gefühlen mit Kommentaren oder Emoticons freien Lauf. «Tschüss, stolzer Nachbar», liest man da, «Ruhe in Frieden», «ich habe ihn immer sehr bewundert» oder «ich habe ihn geliebt, er war so schön!»

Gestorben ist Mbali so diskret, wie er gelebt hat. «Die Tierpfleger fanden ihn am Morgen des 28. Januar regungslos an seinem Platz, an dem er immer zu ruhen pflegte», sagt Wenker. «Einigen kamen die Tränen, obwohl sie dankbar dafür sind, dass Mbali so alt werden durfte; in freier Wildbahn hätte er wohl höchstens zehn Jahre überlebt.»

Mbali sei immer gesund gewesen, sagt Wenker. Einzig eine Sterilisation musste er 2018 über sich ergehen lassen: Der Zoo wollte nicht, dass sich Mbali mit seinen eigenen Töchtern paart. Und später flickte man ihm einen abgebrochenen Eckzahn, «unter Vollnarkose, auf einem Operationstisch, den wir in seinem Stall aufgestellt hatten», erinnert sich Wenker.

Noch am Tag vor seinem Tod habe sich Mbali normal verhalten. Im Dezember vergangenen Jahres sei er zwar plötzlich durch einen schwankenden Gang aufgefallen. Doch im Verlaufe des Januar seien die Gleichgewichtsprobleme wieder verschwunden.

Vielleicht war es ein Hirntumor, an dem Mbali verstarb. Derzeit wird sein Körper im Institut für Tierpathologie der Universität Bern untersucht. Von Mbali bleibt nach seinem Tod dennoch etwas zurück. Nicht nur 18 Nachkommen, die er gezeugt hat und die heute in Zoos in Europa und den USA leben. Sondern auch seine Haut, seine Mähne und seine Pfoten. Die sollen nämlich «für pädagogische Zwecke» aufbewahrt werden, verrät Wenker. Also etwa für Schulkinder, die dereinst den Zolli besuchen und dann Mbali nicht nur vom Hörensagen, sondern wortwörtlich mit Haut und Haar erleben können, obwohl er längst das Zeitliche gesegnet hat.

