Gefängnisstrafe für Boris Becker – Der tiefe Fall einer Tennis-Ikone Als 17-Jähriger gewann Boris Becker Wimbledon – als erster Deutscher und als jüngster Sieger. 2017 wurde er für zahlungsunfähig erklärt. Nun muss er ins Gefängnis – und zwar sofort. Holger Gertz

Der Hecht war sein Markenzeichen: Boris Becker1985 in Wimbledon, das er als Ungesetzter und jüngster Spieler spektakulär gewann. Foto: Rüdiger Schrader (Keystone)

Erinnerung an ein Interview mit Boris Becker, ein paar Jahre her, auf der Dachterrasse eines Hotels in Paris. Er war bei den French Open, als Trainer von Novak Djokovic, er sollte den fast perfekten Serben noch ein bisschen perfekter machen, das war sein Auftrag. Es lief gerade gut. Wenn Beckers Leben eine Reise in der Achterbahn ist – und wer wollte das ernsthaft bezweifeln –, war er gerade wieder oben.