Basler Clubs bleiben zu – Der Testaufwand schreckt viele Partygänger ab Ende Juni könnten Nachtlokale unter Auflagen öffnen. Doch Clubbesitzer in Basel zweifeln am Sinn der Regelung – und versuchen, den Gästen anderes zu bieten. Simon Bordier

Der Club Das Viertel an der Münchensteinerstrasse bleibt vorerst zu, Alternativprogramme werden im Freien geboten. Foto: Das Viertel

«Diskotheken und Tanzlokale dürfen wieder öffnen», schlägt der Bundesrat als nächsten Lockerungsschritt am 28. Juni vor – gefolgt von einem grossen Aber. Denn die Besucherzahl soll in den Clubs auf maximal 250 Personen beschränkt und der Getränkekonsum nur am Sitzplatz erlaubt sein. So steht es im Papier zum Öffnungsschritt V, das momentan bei den Kantonen in der Vernehmlassung ist.



Die grösste Hürde stellen aus Sicht vieler Nachtschwärmer aber wohl drei Gs dar: Wer nicht zur Gruppe der Geimpften, Getesteten oder Genesenen (GGG) gehört, muss laut Bundesrat draussen bleiben; der Clubbesuch könnte demnach ähnlich kompliziert werden wie die Einreise nach Italien oder Frankreich.