Nun ist es offiziell – Der Tennis-Klassiker in Wimbledon fällt aus Es ist das Traditionsturnier schlechthin. Jetzt fiel auch der Rasen-Klassiker in London dem Coronavirus zum Opfer. tzi

Kein Wimbledon für Roger Federer

Was in den letzten Tagen bereist die Runde machte, wurde am Mittwoch vom Veranstalter bestätigt: 2020 findet das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht statt. Die besten Tennispielerinnen und -spieler der Welt hätten sich vom 29. Juni bis 12. Juli im All England Lawn Tennis Club im Südwesten von London messen sollen. Doch nun kann das Turnier wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden.