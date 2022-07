Abgang von Sebastiano Esposito – Der Telefon-Mann zieht weiter FCB-Spieler Sebastiano Esposito wechselt nach Belgien. Der Italiener hat im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, wo die Risiken der aktuellen Basler Transfer-Strategie liegen können. Tilman Pauls

Auch das bleibt von Sebastiano Esposito in Basel in Erinnerung: Der Telefon-Jubel des Italieners. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Eins muss man Sebastiano Esposito lassen: Es gab nicht allzu viele Spieler in der Geschichte des FC Basel, die innerhalb eines Jahres so viele Gesichter gezeigt haben wie er. Esposito war – in genau dieser Reihenfolge – das Riesentalent, der Telefon- Mann, der Schwererziehbare, der Rot-Sünder, der Unverstandene, der Rückkehrer, der Hoffnungsschimmer. Und seit Montag ist er nun endgültig: der Weitergezogene.