Das sind die regionalen Tennis-Aufsteiger – Der TC Reinacherheide hat eine Vision Frischer Wind in der regionalen Tennisszene: Ein Reinacher Verein will aufsteigen und sich im Interclub in der Nationalliga B installieren. Thomas Wirz

Haben grosse Ziele: Batiste Guerra (links) und Nicolas Ernst. Foto: Nicole Pont

Was ist mit den regionalen Interclub-Spitzenteams los? Wo früher zu den besten Zeiten vier nationale Topteams um die Nationalliga-A-Interclub-Titel spielten, herrscht seit 15 Jahren Funkstille. Die Frauen des TC Old Boys holten 2008 die letzte Goldmedaille nach Basel, regionale Aktivteams in der höchsten Liga gibt es seitdem nicht mehr. In der Interclub-Meisterschaft 2023 spielen sieben lokale Equipen in der Nationalliga C, nachdem die Männer des TC Arlesheim vor drei Jahren nach einem kurzen Abstecher in die B-Liga wieder abgestiegen sind.

Licht ins regionale Interclub-Dunkel soll nun ein Projekt des TC Reinacherheide bringen. Der in der Region gut verankerte Birstaler Verein mit zehn Interclub-Mannschaften will mit seinem NLC-Männerteam schon diese Saison in die Nationalliga B aufsteigen und sich dann mittelfristig in der zweithöchsten Liga etablieren. Das ehrgeizige Vorhaben nennt sich «Vision 2024» und verfolgt unter anderem auch das Ziel, zumindest einen Teil der stärksten Regio-Kräfte in die Region zurückzubringen. «Seit einiger Zeit spielen viele lokale Spitzenspieler und -spielerinnen für andere Clubs irgendwo in der Schweiz, weil es in der Region Basel keine starken Interclub-Teams mehr gibt», sagt N4-Spieler Nicolas Ernst als Captain der Reinacher.



Weil solche Equipen aber nicht gratis zu haben sind, beinhaltet die «Vision 2024» auch ein Budget, das heuer 20’000 Franken beträgt und nächstes Jahr im Erfolgsfall auf 30’000 Franken erhöht werden soll. Die Mittel kommen von Sponsoren und Gönnern. Ernst macht kein Hehl daraus, dass nicht der ganze Verein hinter dem Projekt steht. Ein Hauptgegenargument ist, dass ein Interclub-Spitzenteam in der Regel nicht ohne ausländische Verstärkungen auskommt.

Der Captain und Clubtrainer entgegnet: «Ab NLB spielen auf den wichtigen Einzelpositionen 1 und 2 meist Ausländer mit ATP-Erfahrung, weil gar nicht genug Schweizer so gut klassiert sind.» Klar sei aber, dass auch künftig mindestens drei bis vier Regio-Spieler im Team Reinacherheide stehen müssten. Ernst denkt da nicht zuletzt an aktuelle Regio-Topcracks wie Yannik Steinegger, Jan Sebesta oder Mika Brunold, der auf der Anlage in der Reinacherheide sein Tennis-Abc erlernt hat.

Ein Duell gegen OB?

Einige lokale Akteure stehen schon heuer im Kader. Batiste Guerra, die aktuelle Nummer 51 der Swiss-Tennis-Rangliste, Urs Thurau (Nr. 90) sowie der junge Leandro Hulliger (R2) kamen in den klar gewonnenen NLC-Gruppenspielen regelmässig zum Einsatz. Angeführt wird die Equipe vom Kroaten Duje Kekez (ATP 716) und dem Franzosen Sebastien Boltz, einst die Weltnummer 276. Die beiden Topleute sollen am Samstag im ersten Aufstiegsspiel bei TIBE Beringen noch geschont werden, zumal es auch ohne sie zu einem komfortablen Erfolg reichen sollte.

Vier Siege braucht es, um B-klassig zu werden. Stimmungsmässiger Höhepunkt könnte die dritte Promotionspartie werden, wenn es neben Birs und Campingplatz vielleicht zum Lokalderby gegen das NLC-Team des TC Old Boys – die Stadtbasler beginnen die Aufstiegspoule mit dem Heimspiel gegen Stade Lausanne (Samstag, 13 Uhr) – kommt. Gegen einen der beiden Basler Traditionsclubs also, die früher regelmässig um nationale Titel kämpften.

Fehler gefunden?Jetzt melden.