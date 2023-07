Pascal Ryf als höchster Baselbieter – Der Tausendsassa aus der Agglo Ab 1. Juli ist der Mitte-Politiker neuer Landratspräsident. Ein Porträt über einen potenziellen Regierungsrat, der sagt: «Es beschäftigt mich, wie viel Raum Minderheiten heute einnehmen.» Benjamin Wirth

Er muss den Landrat im kommenden Jahr im Zaum halten: Pascal Ryf (Mitte). Foto: Nicole Pont

Pascal Ryf (44) ist ein Mensch, der nicht vergisst. Nicht vergessen will. In seinem Leben hat er das schon oft bewiesen. So ist etwa die SVP, die grösste bürgerliche Partei in Baselland, noch immer fest in seinem Herzen verankert, auch wenn er mittlerweile erfolgreich für Die Mitte politisiert.