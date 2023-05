Augenzeuge Kurt Wyss – Der tanzende Mark Tobey Der amerikanische Künstler verbrachte die letzten Jahre seines Lebens an der St.-Alban-Vorstadt. Bei einem Besuch in seinem Studio stellte er seine Beweglichkeit unter Beweis. Markus Wüest

November 1970. Der renommierte amerikanische Maler Mark Tobey wird in ein paar Wochen seinen 80. Geburtstag feiern. Als Kurt Wyss ihn in seinem Atelier an der St.-Alban-Vorstadt besucht, ist der Künstler bester Stimmung. Und um zu belegen, dass man auch mit fast 80 noch beweglich sein kann, tänzelt er im perfekten Gleichgewicht und stellt sich auf nur ein Bein. Er bekundet auch keinerlei Mühe damit, auf einen Stuhl zu stehen, um an einem seiner grossformatigen Bilder zu malen.