Basel ohne Feiern und Feste – Der Tag der Absagen Für Festfreudige ist der Mittwoch voller Hiobsbotschaften: Die Bundesfeier am Rhein ist abgesagt, das Basel Tattoo um ein Jahr verschoben, und auch das Hafenfest 2021 fällt ins Wasser. Dominik Heitz

Auf die Bundesfeier am Rhein muss Basel in diesem Jahr verzichten. Foto: Dominik Plüss

Obschon der Bundesrat vor wenigen Tagen in Aussicht gestellt hat, dass ab Juli öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 3000 Personen erlaubt sein sollen, hat dies in Basel für einen gegenteiligen Effekt gesorgt: Am Mittwoch gab es gleich drei Absagen.

Die Bundesfeier am Rhein vom 31. Juli wird nicht stattfinden. Den Entscheid habe die verantwortliche Arbeitsgruppe «in enger Absprache mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt» beschlossen, teilt das Präsidialdepartement mit. Aufgrund der epidemiologischen Lage sei es nicht realistisch, die Feier mit weit über 100’000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern mit einem dafür notwendigen Schutzkonzept durchzuführen.

Offen ist noch, ob die Bundesfeier auf dem Bruderholz am 1. August zustande kommt. Die beiden Neutralen Quartiervereine Gundeldingen und Bruderholz als Veranstalter der Feier zählten in den schlechtesten Jahren 3000 Besucher, im vorletzten Jahr über 10’000. Fausi Marti, OK-Präsident der «Offiziellen Bundesfeier auf dem Bruderholz», ist sich bewusst, dass wegen der Absage der Bundesfeier am Rhein möglicherweise mehr Menschen aufs Bruderholz kommen könnten. «Eine Feier auf dem Bruderholz wäre unter besonderen Vorkehrungen sicher möglich, aber der sicherheitstechnische Aufwand wäre je nachdem sehr gross und müsste vom Kanton oder vom Swisslos-Fonds bezahlt werden», sagt Marti. «Dafür könnten die beiden Quartiervereine niemals aufkommen.» Der Bundesrat habe angekündigt, Ende Mai eine neue Lagebeurteilung durchzugeben. «Gestützt auf diesen Entscheid werden wir an unserer Sitzung Anfang Juni beschliessen, ob die Feier auf dem Bruderholz durchgeführt wird oder nicht.»

«Erneut ausgebremst»

Neben der Bundesfeier am Rhein ist auch das Basel Tattoo, das vom 16. bis 24. Juli hätte stattfinden sollen, abgesagt worden. Die Organisatoren haben am Mittwochmorgen bekannt gegeben, die 15. Ausgabe des zweitgrössten Militärfestivals der Welt auf nächstes Jahr zu verschieben. Grund: Die vom Bundesrat angedachten Lockerungsschritte würden nicht ausreichen, um das Basel Tattoo 2021 durchzuführen.

In diesem Jahr fällt das Basel Tattoo aus und mit ihm auch seine Pièce de Résistance: die Massed Pipes and Drums. Foto: Keystone

«Seit Anfang Jahr haben wir die Weichen für ein grossartiges Programm anlässlich des 15. Basel Tattoo gestellt und wären parat gewesen», lässt sich Erik Julliard, Produzent und Gründer des Basel Tattoo, in einer Medienmitteilung zitieren. «Leider wurden wir erneut ausgebremst, und das Basel Tattoo muss zum zweiten Mal in Folge aufgrund von behördlichen Verordnungen verschoben werden. Dies ist für uns nicht nur emotional ein herber Schlag, sondern vor allem auch wirtschaftlich eine Katastrophe.»

Kleinere Ausgabe wurde geprüft

Im vergangenen Jahr hatte Julliard noch gehofft, das Basel Tattoo auf dem Kasernenareal vom Sommer auf den Spätherbst und in die St.-Jakobs-Halle zu verlegen. Doch auch dieses Vorhaben musste schliesslich aufgrund der Corona-Pandemie aufgegeben werden. Deshalb hat man jetzt entschieden, den Anlass gleich aufs Jahr 2022 zu verschieben; Risiko und Aufwand für eine Verlegung in den Winter wären zu gross gewesen.

«Mit den avisierten Massnahmen, Veranstaltungen im Juli unter restriktiven Auflagen und mit bis zu 3000 Personen zu erlauben, ist es nicht möglich, das Basel Tattoo 2021 in seinem bekannten Format mit rund 1000 Mitwirkenden und 7500 Zuschauern pro Vorstellung durchzuführen.» Man habe die Umsetzung einer kleineren Variante zwar geprüft, aber feststellen müssen, das dies wirtschaftlich nicht tragbar sei.

Die 15. Ausgabe des Basel Tattoo soll nun vom 15. bis 23. Juli 2022 stattfinden. Insgesamt sind wieder elf Vorstellungen geplant, neun Abendvorstellungen und zwei Nachmittagsvorstellungen an den beiden Samstagen. Die bereits für das Jahr 2020 verkauften 25’000 Billette behalten ihre platzgenaue Gültigkeit. «Zurückerstatten können wir den Käufern das Geld nicht, da es zu zwei Dritteln bereits in die laufenden Kosten und in die Organisation des Tattoo floss», sagte Julliard der BaZ im September vergangenen Jahres. «Würden alle ihr Geld zurückverlangen, dann bedeutete dies das Aus.»

Kommt die Herbstmesse?

Ebenfalls am Mittwoch kam die Meldung der Schweizerischen Rheinhäfen, dass das Hafenfest, das auf das Wochenende vom 3. bis 5. September angesetzt war, gestrichen ist. Die epidemiologische Lage lasse leider weiterhin kein Volksfest dieser Grössenordnung zu, teilte das Organisationskomitee mit. Man plane nun im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Hafenbeckens 1 in Kleinhüningen einen Jubiläumsanlass im Jahr 2022 oder 2023; historische Unterlagen lassen beide Jahre als möglich erscheinen.

Wie es um die Herbstmesse steht, die letztes Jahr gestrichen wurde und heuer vom 23. Oktober bis 7. November stattfinden soll, ist dagegen noch offen. «Wir gehen heute von einer Durchführung aus», sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel. «Wir planen aber wie im vergangenen Jahr mit verschiedenen möglichen Szenarien, wobei es noch verfrüht ist, mehr darüber zu sagen.»

