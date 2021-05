Elefant auf Durchreise – Der Superbulle, der nach Basel kam Einen Elefanten von 6,16 Tonnen zu transportieren, ist eine aufwendige Sache. Tusker kam aus einem bestimmten Grund von den Niederlanden nach Basel. Sein Job: Sex. Stella Bützer

Neuzugang Tusker hat sich bereits gut im Zolli Basel eingelebt. Ob er schon Nachwuchs gezeugt hat, bleibt noch sein Geheimnis. Foto: Zoo Basel

Die Hoffnungen des Basler Zollis ruhen auf Tusker, einem Superbullen aus Südafrika. Er ist hier auf Durchreise – gewissermassen der Bachelor für Elefanten-Harems in verschiedenen europäischen zoologischen Gärten. Nun soll er auch in Basel drei Kühe begatten.

Der 29-jährige Bursche ist für seine Mission im Basler Elefantenhaus im niederländischen Ouwehands Dierenpark Rhenen rekrutiert worden, wo er die letzten zwei Jahre lebte. Am 7. April startete seine 675 Kilometer lange Reise, die zehn Stunden dauerte. Das 6160-Kilo-Schwergewicht kam in einer grossen Kiste mit Metallwänden auf einem Lastwagen nach Basel. Um die 20 bis 25 Personen waren beim Transport des Elefanten in Basel involviert. Über die Transportkosten ist beim Basler Zolli nichts zu erfahren.