Foto-Panne im Baselbiet – Der subversive Nasenpimmler Der ärztliche Leiter des Impfzentrums in Muttenz spielte für Regierungsrat Weber den Partycrasher und sorgte beim Fototermin für viel Spott. Meinung Alexander Müller

Der subversive Widerstand von Hans Vogt (rechts) beim Masketragen sorgte für Spott auf den sozialen Medien.

Der Stolz von Gesundheitsdirektor Thomas Weber war unübersehbar: Das Impfzentrum in Muttenz hat am Donnerstag die 50’000. Impfung verabreicht. Weber tat, was Politiker halt so tun, wenn sie sich im Glanz ihres Erfolgs sonnen wollen: Er überreichte der Geimpften einen Blumenstrauss und berief einen Fototermin ein. Alles war angerichtet, um zu demonstrieren, dass man die Pandemie im Baselbiet schneller und effizienter bekämpft als im benachbarten Stadtkanton. Doch Hans Vogt, der ärztliche Leiter des Impfzentrums, entschied sich für einen Akt der Subversion: Er verzichtete darauf, seine FFP2-Maske korrekt anzuziehen. Dass er nicht weiss, wie es richtig geht, ist nicht anzunehmen. Schliesslich hat Vogt eine lange Karriere als Hausarzt hinter sich und davor jahrelang in verschiedenen Spitälern gearbeitet.