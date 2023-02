Unruhe beim FC Basel – Der Stuhl neben Heiko Vogel bleibt leer Vor dem Spiel gegen Sion äussert sich Heiko Vogel zur Trennung von Alex Frei, David Degen glänzt durch Abwesenheit, und ein erster Trainerkandidat hat dem Club abgesagt. Tilman Pauls

Links von Pressesprecher Simon Walter und Interimstrainer/Sportdirektor Heiko Vogel blieb am Freitag ein Stuhl frei. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Eines vorneweg: Es geht in diesem Text nicht um das Heimspiel des FC Basel gegen den FC Sion am Samstag. Also doch, irgendwie schon. Wobei, nein, eigentlich geht es überhaupt nicht um das Spiel. Es geht in diesem Text um die Pressekonferenz, die der Club am Freitagmittag abgehalten hat. Und um das, was sie über den aktuellen Zustand des FCB sagt.