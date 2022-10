Die Zukunft der Arenen – Der Stürmer, der mit dem Computer das Stadion­erlebnis verbessern will Wie komme ich am schnellsten aufs WC? Wie hoch ist der Puls vor dem Tor? ZSC-Center Reto Schäppi hat sich in seiner Masterarbeit mit «Augmented Reality» befasst. Kristian Kapp (Text) Silas Zindel (Bilder)

Der Spieler und die Arbeit: ZSC-Stürmer Reto Schäppi posiert in der neuen Swiss-Life-Arena. Foto: Silas Zindel

Auf dem Eis ist Reto Schäppi keiner der ZSC-Spieler, die dem gewöhnlichen Zuschauer häufig in Erinnerung bleiben. Als Center der vierten Linie blüht der 31-Jährige vor allem bei defensiven Aspekten des Spiels auf. Aber Schäppi ist auch ein ZSCler durch und durch, er hat in seiner Profikarriere noch nie für andere Clubs gespielt. Darum überrascht es nicht, dass bei seiner Masterarbeit an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) das neue Stadion der Lions eine wichtige Rolle einnimmt.