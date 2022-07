Glosse zu SVP-Auftritt – Der Stromgeneral sucht den Geheimplan der Linken Der Schweiz droht eine Energiekrise. Den wahren Grund dafür kennt nur die SVP. Meinung Charlotte Walser

SVP-Präsident Marco Chiesa (links) und Fraktionschef Thomas Aeschi wittern eine Verschwörung. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die SVP ist etwas Heissem auf der Spur. Nicht der russische Präsident Wladimir Putin ist verantwortlich dafür, dass Europa und der Schweiz eine Energiekrise droht. Nein, schuld sind die Linken und Grünen. Sie haben nämlich einen «Geheimplan zum Zweck der Umerziehung der Bevölkerung und des Ausbaus einer staatlichen Öko-Diktatur», wie SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi am Donnerstag enthüllte. Die SVP weiss auch, was im kommenden Winter geschehen wird: Nach dem Corona-Lockdown planen die Luxus-Linken und Grünen einen Energie-Lockdown!

Kein Zweifel, der «Stromgeneral», den die SVP schon lange fordert: Jetzt muss er her. Wird es Parteipräsident Marco Chiesa sein, dessen Bild später in allen Wohnzimmern hängt? Oder doch Christoph Blocher? Jedenfalls soll der Stromgeneral nach dem Willen der SVP sofort neue Atomkraftwerke planen und bauen. Sollen diese schon im kommenden Winter die Energiekrise verhindern, dürfte es für eine Abstimmung leider knapp nicht reichen. Aber so etwas ist – apropos Diktatur – auch nicht nötig, wenn ein General am Werk ist.

Demokratisch über neue Atomkraftwerke entschieden wurde zuletzt am 16. Juni. Der Ständerat lehnte damals eine SVP-Motion ab, die eine Streichung des vom Stimmvolk 2017 beschlossenen AKW-Bauverbots forderte. Das Ergebnis war überaus deutlich: 24 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Doch das lag wohl nur daran, dass der potenzielle Stromgeneral Marco Chiesa an der Abstimmung nicht teilnahm. Bestimmt war er damit beschäftigt, im Keller des Bundeshauses den linken Geheimplan zu suchen.



Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Von 2010 bis 2020 berichtete sie für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus dem Bundeshaus. Weitere Stationen waren InfoSüd und die Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Mehr Infos

