Ausstände auf Kantonsbaustelle – Der Streit ums Geld geht weiter Handwerker für die Sekundarschule Laufen nicht bezahlt – die Steiner AG kämpft mit Betreibungen in Höhe von 4,9 Millionen Franken. Aufs Geld wartet das Basler Familienunternehmen Spaini Bau AG seit mehr als einem Jahr. Daniel Wahl

«Schlüsselpositionen neu besetzt»: Nach monatelangem Stillstand schreiten die Bauarbeiten jetzt wieder langsam voran. Kostas Maros

Die Handwerker wurden nicht bezahlt. Monatelang war darum die Kantonsbaustelle «Neues Sekundarschulhaus in Laufen» verwaist. In den vergangenen Wochen hat aber die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) der Generalunternehmerin Steiner AG, welche mit dem Schulhausbau beauftragt worden und in grossen Verzug geraten ist, Beine gemacht. Auf Intervention des Amts wurden «Schlüsselpositionen» neu besetzt, sodass der Bau ab Herbst in Betrieb genommen werden könnte, wie sich der Kanton verspricht (vergleiche BaZ vom 3. April).