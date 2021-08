Basler Medaillenmacher – Der Stoiker im Tenniszirkus Der Basler Dominik Utzinger hat aufregende Tage hinter sich. Als Teamchef von Swiss Tennis betreute er in Tokio das so erfolgreiche Medaillen-Duo Belinda Bencic und Viktorija Golubic. Thomas Wirz

Dominik Utzinger mit der Zürcher Tennisspielerin Viktorija Golubic in Tokio. Foto: zvg

Die Begeisterung des Schweizer Sportpublikums war gross. Das kleine helvetische Tennisteam gewann an den Olympischen Spielen in Tokio Gold und Silber, und dies in Abwesenheit von Roger Federer. An der sensationellen Ausbeute durch das Duo Belinda Bencic und Viktorija Golubic hatte in der Person von Dominik Utzinger auch ein Basler seinen Anteil. Der Teamchef der bloss vierköpfigen Schweizer Tennisdelegation zog im Hintergrund die Fäden und war sowohl organisatorischer wie sportlicher Leiter.

Weiter nach der Werbung

Drei Tage nach der Rückkehr aus Japan zog der frühere Schweizer Davis-Cup-Spieler und aktuelle Privatcoach von Golubic ein positives Gesamtfazit: «Es war eine rundum tolle Sache. Sowohl sportlich wie atmosphärisch hat sehr viel gestimmt. Schade nur, dass wir wegen der Corona-Auflagen nicht auch andere Wettkämpfe besuchen durften.»

Ein Einsatz des 58-jährigen Tennistrainers war eigentlich nicht geplant. Weil der ursprünglich als Teamchef Tennis vorgesehene Severin Lüthi nach Federers Olympia-Verzicht in der Schweiz bleiben wollte, wurde kurzfristig Golubic-Coach Utzinger angefragt. Dass er das Mandat gerade mal zwei Wochen vor der Abreise nach Japan annahm, bereut der Asien-Fan – er lebte 17 Jahre in Bangkok und ist mit einer Thailänderin verheiratet – nicht im Geringsten: «Ich war zuvor ja noch nie an Olympischen Spielen und habe den Teamspirit innerhalb der ganzen Schweizer Delegation sehr genossen.» Die verordnete Bubble, so Utzinger, sei im Übrigen erträglich und weniger streng gewesen als zuletzt an den meisten WTA-Turnieren.

Seit 2017 mit Golubic

Der studierte Jurist und frühere Basler Staatsanwalt trat schon vor einigen Wochen in den Medienfokus, als Zögling Viktorija Golubic in Wimbledon als Ungesetzte bis in den Viertelfinal stürmte. Genau wie jetzt in Tokio verfolgte er da auf der Tribüne deren Partien in scheinbar stoischer Ruhe. Kein Wunder, dass die Nummer 49 der Welt gerade diese Gelassenheit zu schätzen scheint. Seit 2017 bilden die zwei eine Arbeitsgemeinschaft, die gemäss Utzinger noch einiges vorhat. Der zweifache Familienvater nennt als nächstes Ziel der Zürcherin die Etablierung in den Top 30. Auf die Frage, wieso die Frau mit dem enormen spielerischen Potenzial denn bisher nur vorübergehend in den Top 100 stand, verweist die einstige ATP-Nummer 288 auf «fehlende mentale Konstanz». Und fügt an: «Viktorija ist privat eine wohltuend ausgeglichene Person. Auf dem Platz war das indes oft anders. Wir arbeiten intensiv daran, aber das ist ein längerfristiges Projekt.»

Viertelfinal in Wimbledon, Silber in Tokio im Doppel: Golubics letzte Erfolge könnten den Basler Coach durchaus auf die Liste von anderen Topspielerinnen gebracht haben. Darauf angesprochen lacht Utzinger und entgegnet: «Ja, es gab Anfragen. Aber in meinem Alter will ich keine komplizierten Dinge mehr machen. Und ich bin mit meinem Job derzeit sehr zufrieden.» Zufrieden ist der Tennispädagoge, der auch schon Cheftrainer im nationalen Leistungszentrum Biel war, auch im privaten Bereich. Nachdem er einen guten Teil seines Lebens in Thailand verbracht hatte, wo er in Bangkok eine eigene Tennisschule gründete, musste er vor Jahresfrist wegen der Pandemie mit seiner Familie rasch eine neue Lösung finden. Diese hiess Rückkehr nach Basel, wo sich Gattin Ing und die beiden Töchter Enola und Elana inzwischen gut eingelebt haben.

Nächstes Ziel: New York

Die lange Zeit in Südostasien hat Utzinger geprägt. Er bezeichnet sich, durchaus selbstironisch, als «halben Thai», der sich beispielsweise wegen eines Verkehrsstaus nicht mehr aufregen wolle. Übertragen auf den Topbereich im Profitennis hiesse das wohl: Wer ausgeglichen und einigermassen gelassen auftritt, hat klar mehr Möglichkeiten als jemand mit unruhigem und schwankendem Mindset. Die Reise des Duos Golubic/Utzinger wird schon beim US Open in drei Wochen weitergehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.