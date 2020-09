Hinter den Kulissen – Der stille Held der BVB Der Billettautomat ist trotz Digitalisierung noch immer der wichtigste Ticketvertriebskanal für die BVB. Er trotzt Wind, Wetter und Vandalen. Ein Besuch in der Werkstatt. Martin Furrer

Er verlangt Geld von uns, liefert aber auch einen Gegenwert: Billettautomat der Basler Verkehrsbetriebe. Foto: Florian Bärtschiger

Kein Weg führt an ihm vorbei, wenn man ins Tram steigen will. An jeder Haltestelle steht er, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, und verrichtet klaglos seinen Dienst. Gelegentlich streikt er. Wenn man ihn dann anrempelt, lässt er sich nichts anmerken.