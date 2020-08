Vorwürfe im Historischen Museum – «Der Stellvertreter konnte sich austoben» Mitarbeiter erheben gegen Manuel Eichenberger, die Nummer zwei der Geschäftsleitung des Historischen Museums Basel, schwere Vorwürfe. Die Regierungspräsidentin habe mit Direktor Marc Fehlmann den falschen Mann freigestellt. Daniel Wahl

Nimmt seinen Mitarbeitenden die Stühle weg: Der Ex-UBS-Banker Manuel Eichenberger, Mitglieder der Geschäftsleitung des Historischen Museum Basels. Foto: HMB

Am kommenden 26. und 27. August wären die Abteilungen Verwaltung und Betrieb des Historischen Museums Basel (HMB) offiziell zur «Konfliktlandschaftserhebung» vorgeladen gewesen. In zweieinhalb Wochen hätten die HMB-Mitarbeiter am runden Tisch mit den «Konfliktlandschaftserheberinnen» Silvana Nespola und Susanne Mouret zur Sprache bringen sollen, was sie teilweise in Einzelgesprächen schon im April und Mai über Zoom-Meetings vorgetragen hatten: ein schikanöses Führungsregime unter der Nummer zwei am Museum, Manuel Eichenberger, einem Ex-Banker in der HMB-Geschäftsleitung.