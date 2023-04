Urteil am Baselbieter Strafgericht – Der Staatsverweigerer muss die Schweiz verlassen – doch wo ist er? Das Gericht verurteilt einen Deutschen in dessen Abwesenheit zu zwei Jahren Gefängnis und ordnet den Landesverweis für sieben Jahre an. Dem Mann seien schwere Gewalttaten zuzutrauen. Sebastian Schanzer

Der Verurteilte hat während Jahren in einem Oberbaselbieter Dorf gewohnt. Foto: Sebastian Schanzer

In 26 von 27 Anklagepunkten ist der Staatsverweigerer Detlef Schultze* (Name geändert) am Mittwoch vom Baselbieter Strafgericht für schuldig erklärt worden: Betrug, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Missbrauch von Ausweisen und Schildern, Verletzung von Verkehrsregeln – die Liste an Straftaten, die der heute 45-Jährige zwischen 2018 und 2021 begangen hat, ist lang. Alle Delikte zeugten von einer staatsfeindlichen Gesinnung des Täters, so der Richter. Zwei Jahre soll der bereits vorbestrafte Deutsche dafür ins Gefängnis – unbedingt.