Analyse zum Amtsantritt von Joe Biden – Der Spuk im Weissen Haus ist vorbei Präsident Biden steht vor einer grossen Aufgabe: Er muss sein Land immunisieren, zuerst gegen das Virus, dann gegen den Hass. Christof Münger

«Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein»: Joe Biden legt als 46. US-Präsident seinen Amtseid ab. Foto: Saul Loeb (Keystone)

Mit der Vereidigung Joe Bidens als 46. Präsident hat in den USA eine neue Ära begonnen. Noch wichtiger aber ist, dass eine alte zu Ende gegangen ist. Für einmal war die Erleichterung grösser als die Freude und die Hoffnung, die der wiederkehrende Neuanfang in der amerikanischen Geschichte sonst auslöst. Der Spuk im Weissen Haus ist vorbei. Donald Trump ist ausgezogen, seine Gemächer sind desinfiziert, die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner atmet auf. «Das ist der Tag der Demokratie», sagte der Präsident in seiner Antrittsrede. (Hier geht es zum Newsticker zur Inauguration.)

Zu Trumps Hinterlassenschaft gehört, dass Präsident Bidens Amtsantritt unter massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfinden musste, vergleichbar nur mit der Inauguration Abraham Lincolns 1861. Am Vorabend des Bürgerkriegs traf der neu gewählte Präsident mitten in der Nacht inkognito mit dem Zug in Washington ein. Er war als Gegner der Sklaverei gezwungen gewesen, Sklavenstaaten zu durchqueren. Anders als Lincoln verzichtete Biden auf eine feierliche Ankunft in Washington mit der Bahn – eine Reise, die er als Senator mehr als drei Jahrzehnte lang täglich unternommen hatte. Nach dem Sturm aufs Capitol vor zwei Wochen war das Risiko zu gross. Rund um das Parlamentsgebäude sicherten 25’000 Soldaten die Krönungsmesse der US-Demokratie ab

«Trumps eiserner Griff um unsere Aufmerksamkeit wird nachlassen.»

Donald Trump war da schon längst weg und in seinem Kitschpalast in Florida angekommen, eine letzte schnoddrige Geste, aber sei es drum. Zuvor hatte er noch verkündet, seine «Bewegung» stehe erst am Anfang. Tatsächlich hat der abgewählte Präsident weiterhin Einfluss auf Land und Leute. Sein eiserner Griff um unsere Aufmerksamkeit aber wird nachlassen. Auch, weil er keine staatliche Macht mehr hat. Die Zeit der Privilegien, die Trump und seine Entourage so ausgekostet und ausgereizt haben, ist vorbei. Sollte er nochmals zum Sturm aufs Parlament aufrufen, droht ihm ein ganz gewöhnliches Strafverfahren vor einem Provinzgericht, das juristisch urteilen wird. Und nicht politisch wie der US-Senat im ersten und wohl auch zweiten Impeachment.

Historisch: Kamala Harris ist als erste Vizepräsidentin der USA vereidigt worden. Foto: Rob Carr (AFP)

Wegen des laufenden Amtsenthebungsverfahrens wird Trumps Schatten noch einige Wochen über Washington liegen. Präsident Biden bemüht sich, die Fortsetzung des Trump-Theaters auf anderer Bühne zu ignorieren. Zusammen mit Kamala Harris, der ersten US-Vizepräsidentin der Geschichte, hat er sein Land in der Krise übernommen, bisher sind mehr als 400’000 Menschen wegen der Pandemie gestorben. «Wir müssen die Politik beiseitelassen und uns dieser Pandemie endlich als eine Nation stellen, als ein Volk», sagte Biden. Sein Vorteil: Anders als etwa sein Parteikollege Barack Obama startet der 46. Präsident mit geringen Erwartungen der Bevölkerung, er kann sich fast nur übertreffen.

«Bidens Impfprogramm ist alles andere als überraschend oder gar visionär. Dafür ist es notwendig.»

Biden hat angekündigt, so schnell wie möglich so viele Amerikaner wie möglich gegen Corona zu impfen, 100 Millionen in den ersten hundert Tagen. Das ist alles andere als überraschend oder gar visionär. Dafür ist es notwendig. Das Drama ist, dass die Impfkampagne nicht längst auf Hochtouren läuft. Und das, obwohl die US-Streitkräfte über die modernsten Mittel verfügen, um eine derartige logistische Herausforderung zu bewältigen. Trump hatte ein Mittel gegen Corona versprochen, die Industrie hat geliefert, dann spielte er Golf. Doch ein Impfstoff rettet keine Leben, Impfungen retten Leben. Vor Präsident Biden und seiner Regierung liegt viel Arbeit, wenigstens kann er jetzt damit beginnen.

Bye-bye: Der abgewählte Donald Trump besteigt einen Helikopter und verlässt Washington Richtung Florida. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Nach dem Pandemiepräsidenten kommt nun also ein Impfpräsident, nach der Krankheit die Genesung. Wobei Joe Biden sein Land nicht nur gegen Corona immunisieren muss, sondern auch gegen den Hass, der sich in den vergangenen Jahren ähnlich weit ausgebreitet hat. Allerdings wird dies noch schwieriger, es gibt keinen Impfstoff, der Schutz und Heilung bringt. Trump hat vier Jahre lang gegen alle Gegner gehetzt und den Boden für schockierende politische Gewalt gelegt. Viele seiner Wähler anerkennen Biden nicht als Präsidenten, weil sie ihrem Idol und dessen Lügen vom Wahlbetrug glauben. «Postwahrheit ist Präfaschismus, und Trump war unser Postwahrheitspräsident», bilanzierte US-Historiker Timothy Snyder. (Hier geht es zu einem Interview mit Historiker Snyder.)

«Biden erinnerte an Lincoln und dessen zweite Antrittsrede 1865 kurz vor Ende des Bürgerkriegs.»

Diese Entwicklung versucht Joe Biden zurückzudrehen: «Die letzten Wochen und Monate haben uns eine schmerzhafte Lektion gelehrt: Jeder von uns hat eine Pflicht und Verantwortung, die Wahrheit zu verteidigen und die Lügen zu besiegen», sagte Biden vor dem Capitol. «Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein», versicherte er, auch jene, die ihn nicht gewählt hätten. Er erinnerte damit an Lincoln und dessen zweite Antrittsrede 1865 kurz vor Ende des Bürgerkriegs: «Mit Bosheit gegenüber niemandem, mit Nächstenliebe für alle wollen wir uns bemühen, die Wunden der Nation zu verbinden.»

Wunden, die heute auch die Krimiautorin Valerie Wilson Wesley spürt. Für die Afroamerikanerin hatten sich am 8. November 2016 die schlimmsten Befürchtungen erfüllt. «Wenn Trump gewinnt, wird es schrecklich, seine Sprache führt zu Gewalt», hatte sie einige Wochen zuvor in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt. Einen Monat nach Trumps Triumph berichtete sie darüber, wie sie die Wahlnacht erlebt hatte. Dabei erzählte sie von ihrem neunjährigen Enkel und was er sie vor dem Einschlafen gefragt hatte: «Kann ich nicht vier Jahre lang schlafen und dann aufwachen, wenn er nicht mehr Präsident ist?» Jetzt kann er aufwachen, aber vielleicht besser nur langsam.