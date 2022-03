Indian-Wells-Champion Taylor Fritz – Geschieden, verletzt, Nadal-Besieger – der späte Coup des Frühreifen

Indian Wells: Fritz schlägt Nadal – Geschieden, verletzt, Nadal-Besieger – der späte Coup des Frühreifen Der 24-jährige Taylor Fritz fügt dem Spanier die erste Niederlage des Jahres zu, trotz ungekannter Schmerzen vor dem Final. Hinter ihm liegt eine längere Tennis-Odyssee. René Stauffer

Die unerwartete Erlösung: Taylor Fritz sinkt nach seinem Coup gegen Nadal als Indian-Wells-Sieger auf den Rücken. Foto: George Walker (Getty Images)



Als die ATP vor genau sechs Jahren in Indian Wells ihre neue Marketingkampagne mit dem Slogan «Next Generation» lancierte, war Taylor Fritz eines ihrer markantesten Gesichter: Der 18-Jährige, damals schon fast zwei Meter gross und mit der Stimme eines Bären, war in vier Monaten an 600 Gegnern vorbei in die Top 100 gestürmt, wo er nun der jüngste Spieler war.