Es ist mit einem Rückgang der Steuereinnahmen zu rechnen, dennoch hat die SP eine Volksinitiative lanciert, die Gratis-Kinderbetreuung für alle fordert. Geschätzte Kosten: 125 Millionen Franken. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt stellt drei der sieben Regierungsmitglieder und 30 der 100 Grossratsmitglieder. Zusammen mit den Grünen, der Basta und den oft links stimmenden Grünliberalen ergeben sich linke Mehrheiten im Grossen Rat. Es gehört zu unserer Demokratie, dass Mehrheiten bestimmen und Minderheiten die Entscheide akzeptieren. Wer sich in der Mehrheitsposition befindet und so den Ton angeben kann, hat aber auch eine grosse Verantwortung. Die SP als stärkste politische Kraft hat aus meiner Sicht in letzter Zeit diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Weshalb?