Bratislavas Stürmer Vladimir Weiss – Der Sohn des Trainers passt in dieses turbulente Umfeld Vladimir Weiss war bei Manchester City das nächste heisse Eisen. Jetzt kommt er nach Basel: mit Slovan Bratislava, das bestens unterhält. Samuel Waldis

Im Kader von Slovan Bratislava gibt es wenige junge Spieler. Vladimir Weiss passt mit seinen 32 Jahren in das demografische Schema. Foto: Keystone

Der FC Basel hat in der Qualifikation zur Conference League ja einiges geboten. Der Erfolg nach der Niederlage gegen Sofia; oder die Runde gegen Bröndby, die er im Elfmeterschiessen für sich entschieden hat. Die Spiele kosteten Nerven und spendeten Kurzweil. Aber die Meisterklasse in Sachen Unterhaltung, die hat der nächste Basler Gegner abgeliefert: Slovan Bratislava, slowakischer Meister der letzten vier Jahre.

Im Playoff rettete sich Bratislava ins Penaltyschiessen, mit einem Tor in der 122. Minute, erzielt per Fallrückzieher. Und zum Auftakt der Qualifikation gelang der entscheidende Treffer in der 123. Minute: erzielt mit einem direkt verwandelten Eckball.

Der Mann, der diesen Eckball trat, trägt nicht nur den gleichen Namen wie der Trainer. Stürmer Vladimir Weiss ich auch gleich der Sohn des Trainers Vladimir Weiss. Und sein Lebenslauf passt bestens in das Umfeld von Slovan Bratislava, das in den letzten Wochen durchgeschüttelt wurde.

Ein Wikipedia-Kapitel für all die «Kontroversen»

Vladimir Weiss junior ging als 17-Jähriger nach England zu Manchester City. Ohne in der Slowakei ein einziges Spiel bei den Profis absolviert zu haben. Der «Guardian» bezeichnete ihn als «Manchesters nächstes heisses Eisen». Gegen Arsenal erzielte er im Liga-Cup ein Tor. Aber er setzte sich nicht durch und wurde mehrmals ausgeliehen. Danach dauerten auch Engagements in Italien und Griechenland nur kurz. Erst in Katar blieb er sechs Jahre. Weiss hätte auch woanders hingehen können. Aber er entschied sich für das Geld.

In seinem Wikipedia-Eintrag gibt es ein ganzes Kapitel mit dem Titel «Kontroversen»: Nachtclubbesuch nach einem Länderspiel, Konflikt mit Gästen eines Fast-Food-Restaurants, Sachbeschädigung in einem Hotel der Nationalmannschaft oder einen Alkoholtest, den er als Autofahrer verweigert haben soll, weswegen er 32 Stunden auf dem Polizeiposten absass. Zudem trat er als 28-Jähriger aus dem Nationalteam zurück, nachdem ihn der Nationaltrainer zweimal auf der Bank sitzen liess.

Inzwischen ist Weiss 32 Jahre alt, zurück im Nationalteam und bei Slovan Bratislava so etwas wie der Mann im Fokus. Zu Beginn der Saison war er verletzt. Und wenn er fit war, dann schonte ihn der Vater in der Liga. In der elften Runde hatte er seinen ersten Teileinsatz. Am Wochenende stand er beim achten Ligasieg zum ersten Mal in der Startaufstellung. Der Trainer des Gegners sagte danach: «Das war mit Abstand die stärkste Aufstellung von Slovan Bratislava in dieser Saison.»

Neuer Sportchef soll «Anarchie im Club» verhindern

In dieser letzten Startaufstellung waren vier Spieler über 32 Jahre alt, kein Feldspieler im Kader ist jünger als 22. Einer der Jüngsten stürmt ganz vorne: Eric Ramirez, 23, Venezolaner, Autor des Fallrückzieher-Tores in der Qualifikation. Auf dem Flügel könnte gegen Basel der ehemalige englische Junioren-Nationalspieler Andre Green auflaufen, der vor allem in Englands zweiter Liga spielte. Und natürlich Vladimir Weiss junior. Zentral verteidigt der 35-jährige Guram Kashia, der hundertmal für Georgien gespielt hat.

Diese Namen gehören zum Vorzeigepersonal eines Vereins, der turbulente Wochen hinter sich hat.

Slovan Bratislava ist im Besitz des Geschäftsmannes Ivan Kmotrik, der als einflussreichster Mann des slowakischen Fussballs gilt. Nach der Niederlage in der Conference League gegen Pyunik entliess Kmotrik Sportchef und Scouts. Vor wenigen Tagen hat er einen neuen Sportchef gefunden, «um Anarchie im Club zu verhindern und den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten», wie er der slowakischen Zeitung «Sportnet» sagte.

Zudem trat Ivan Kmotrik junior als CEO zurück. Der Sohn des Besitzers sagt, er habe keine Kraft mehr zu kämpfen. Und weiter: «Wir haben kaum einen Spieler im Kader, der aus Sicht zukünftiger Verkäufe interessant wäre.» Er sagt das nicht in einer unabhängigen Zeitung. Sondern frank und frei auf der Internetseite des Vereins.

Slovan Bratislava überzeugt eben nicht nur auf dem Rasen, mit direkt verwandelten Eckbällen und Fallrückziehern in allerletzter Sekunde. In Sachen Unterhaltung hält es die Meisterklassen auch neben dem Feld ab.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

Fehler gefunden?Jetzt melden.