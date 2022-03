«Apropos» – der tägliche Podcast – Der Siegeszug von Telegram Der russische Messenger-Dienst Telegram gilt als Hort von Fake News und Propaganda, aber auch als wichtiger Informationskanal im Krieg. Wie die App zu so viel Einfluss kam. Mirja Gabathuler als Host Rafael Zeier als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Telegram hat hierzulande keinen besonders guten Ruf: Der Messenger-Dienst gilt als Lieblings-App von Verschwörungstheoretikern, Extremisten und wird zur gezielten Verbreitung von Desinformation verwendet. Gleichzeitig vernetzen sich über die russische App auch soziale Bewegungen. In der Ukraine ist der Messenger beliebt. In Russland findet man über Telegram neben staatlicher Propaganda auch unabhängige Informationen, die andernorts zensiert werden.

Was ist das Erfolgsrezept von Telegram? Wie hat die App innerhalb weniger Jahre einen so grossen Einfluss auf das Weltgeschehen erhalten? Und wer steckt eigentlich dahinter? Darüber spricht Digitalredaktor Rafael Zeier in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

