«Der Siegermuni würde mir nur den Rasen zertschalpen»

Christian Stucki:

«Ich bin fassungslos. Ich habe einfach gezogen, ich musste gewinnen, ich wollte ziehen, und es ist mir gelungen. That's it. Es ist schwierig, in einem Schlussgang über 16 Minuten zu gewinnen, ich habe das schon einmal in einem Unspunnenfest geschafft. Deshalb habe ich nun von Anfang an voll angegriffen. Als ich bei meiner Verletzung die Diagnose erhielt, war ich guten Mutes, denn immerhin war es das Innenband und nicht das Kreuzband. Ich wusste, wenn ich gut trainieren kann, kann es reichen, aber, dass es nun gereicht hat, das kann ich noch nicht ganz fassen. Jetzt habe ich mit 34 den Grand Slam im Schwingen noch geschafft, das ist wahnsinnig. Da ich nicht bauere, wird Siegermuni Kolin zurück zum Züchter gehen, bei mir im Garten würde er nur den Rasen zertschalpen.»