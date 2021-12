 Interview mit dem Basler Theaterdirektor – «Der sichere Wert und das Lustige werden wichtig»

Benedikt von Peter ist definitiv in Basel angekommen – trotz all der Hindernisse wegen Corona.

Herr von Peter, was bedeutet es für Theaterschaffende, wenn sie nicht auftreten können?

Wir erleben eine Verunsicherungskrise. Und je nachdem, wie verunsichert die Menschen sind, wirkt sich diese Krise stärker aus. Das betrifft uns als grossen Betrieb enorm. Bei 450 festen und fast 700 freien Mitarbeitenden sind wir in vielfältiger Art und Weise betroffen: permanent neue Regelungen vor und hinter der Bühne, Mitarbeiter, die anrufen, weil ein Kind in der Schule positiv getestet wurde, Leute, die frisch geimpft und dann am nächsten Tag völlig platt sind und nicht auf die Bühne können, Einreisebeschränkungen für Gastkünstler etc. Wir sind im Grunde seit bald zwei Jahren im Notfallmodus. Aber daneben ist das grosse Thema, was die Krise mit den Menschen macht.