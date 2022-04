Meinung zum Fifa-Präsidenten – Der selbstherrliche Infantino wird zum Dauerverlierer Der Walliser wollte viel und ist mit allem gescheitert. Die Nähe zu den Emiren, Kronprinzen und Autokraten dieser Welt bekommt ihm nicht gut. Meinung Thomas Schifferle

Dauergrinsend und umgeben von einem Machthaber: Fifa-Präsident Gianni Infantino (links) mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Foto: Darko Bandic (Keystone)

Ach, immer dieses Grinsen. Diese geschauspielerte Leichtigkeit. Immer diese Selbstinszenierung. Gianni Infantinos Auftritte auf der grossen Bühne des Fussballs sind kein Vergnügen. Wie an diesem ­Freitag, als der Präsident der Fifa vor der Auslosung der Gruppen für die WM in Katar ein paar Worte sagt. «Wow, was für Emotionen!», ruft er in den Saal, in dem es keine Emotionen gibt. Und verkündet: «Diese WM wird schlicht und einfach die beste aller Zeiten werden.»