Regionale Seltenheit – Der See, der auftaucht und wieder verschwindet Der Eichener See bei Schopfheim ist ein Naturphänomen, das auch von Baslern erforscht wurde: Derzeit ist er so gross wie seit 1966 nicht mehr. Boris Burkhardt

Wolfgang Bühler (links) und Dirk Schrank kümmern sich darum, dass die Eigenheit des Eichener Sees bewahrt und festgehalten wird. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Wolfgang Bühler kennt den Eichener See an der Bundesstrasse zwischen Schopfheim und Wehr seit 65 Jahren wahrscheinlich so gut wie sonst keine lebende Person. Denn der Heimatkundler hat sein ganzes Leben nicht nur im namensgebenden Dorf Eichen unterhalb des Sees verbracht, sondern auch in und auf eben jenem See; im Sommer beim Baden, im Winter beim Schlittschuhlaufen.

Seltene Bewohner

Wenn er denn da war, der See. Denn der «Eiemer See», wie er lokal genannt wird, taucht auf und verschwindet wieder, wie es ihm passt. Anfang Februar ist er nach einem knappen Jahr wieder aufgetaucht und so gross geworden wie zuletzt 1966. Bühler schätzt, dass der See, der derzeit wieder um drei Zentimeter pro Tag an Höhe verliert, noch bis über Ostern hinaus zu sehen sein wird. So lange werden auch die einzigartigen, winzigen Bewohner des Gewässers leben.