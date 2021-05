Mobilitätspionier im Porträt – Der Schweizer Trottikönig will Tesla herausfordern Seine Kickboards kennt in der Schweiz jedes Kind. Nun soll Wim Ouboters neues Elektrogefährt endlich kommen – Jahre nach der Ankündigung. Angelika Gruber

Wim Ouboter hat 1997 sein eigenes Unternehmen Micro gegründet. Ausschlaggebend dafür war auch die Rückendeckung seiner Frau. Foto: Moritz Hager

Vor gut 20 Jahren landete der Schweizer Wim Ouboter einen Welthit. Er erfand das Trottinett neu. Seine zusammenklappbaren Scooter aus Aluminium fanden reissenden Absatz: bei Bankern für den Weg ins Büro ebenso wie als Sportgerät für Jüngere.

Dabei war Ouboter der Erfolg nicht in die Wiege gelegt. Als Legastheniker bezeichnet er sich selbst als schlechten Schüler. «Ich wusste, ich kann nicht Anwalt oder Arzt werden. Ich musste was anders machen», sagt er. Also machte er sich nach einer Banklehre selbstständig und studierte Marketing.

Die Idee für den Scooter kam dem damals in Zürich lebenden Unternehmer am Weg zum Wurststand, der zu weit weg war, um zu laufen, und zu nahe, um das Velo aus dem Keller zu holen. Also bastelte sich Ouboter mit Inlineskate-Rädern seinen ersten Prototyp. Obwohl seine Freunde das Gefährt belächelten, gründete der Unternehmer 1997 seine eigene Firma Micro.