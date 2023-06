U-21-EM: Schweiz steht im Viertelfinal – Der Schweizer Traum lebt dank norwegischer Schützenhilfe weiter Die Schweizer U-21-Fussball-Nationalmannschaft verliert an der EM gegen Frankreich 1:4, steht aber trotzdem in der K.o.-Runde. Dies, weil Norwegen Italien 1:0 bezwingt. red

Dan Ndoye jubelt über seinen Treffer und das Weiterkommen. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Eine solche Niederlage nimmt man gerne. Trotz dem 1:4 im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich, kann die Schweiz mit dem Gegner über das Weiterkommen jubeln. Grund dafür ist der 1:0-Sieg von Norwegen über Italien im Parallelspiel der Gruppe D.

Die Schweiz geriet durch einen streng gepfiffenen Penalty in der 16. Minute in Rückstand. Gouiri versenkte den Strafstoss souverän. In der 36. Minute erzielte Ndoye für das Team von Trainer Patrick Rahmen den Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit hielten die jungen talentierten Schweizer gut mit. Nach einer guten Stunde liessen die Franzosen ihre Qualitäten jedoch aufblitzen. Barcola (65. Minute), Cherki (76.) und Caqueret (81.) stellten mit ihren Treffern den Sieg klar.

So musste die Schweiz bis zum Schluss um das Weiterkommen zittern. Und sie könnte nun einen Lastwagen mit einer grossen Schokolade-Lieferung nach Norwegen entsenden.

