Grüsse aus Menorca – Der Schweizer Pass öffnet Türen Die Einreisebestimmungen für Spanien sind lockerer geworden. Auch ist das Entspannte ins dortige Leben zurückgekehrt. Das zeigt sich in den Ferien auf den Balearen, wo das Sein am Meer Corona beinahe vergessen macht. Dominic Willimann

Der Strand in Arenal d’en Castell – ein Bijou, an dem die Normalität langsam wieder zurückkehrt. Foto: Dominic Willimann

Ein kurzer Rückblick: Das Apartment und der Flug für die Sommerferien 2020 sind bereits gebucht und bezahlt, als man hierzulande davon ausgeht, dass Corona nur in China und vielleicht noch in Italien ein Thema ist. Doch dann – und das ist hinlänglich bekannt – nimmt die Pandemie ein weltweites Ausmass an.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Für uns bedeutet das: Statt an den Strand führt die Reise 2020 in die Berge. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dank der Grosszügigkeit der Vermieterin kann die Buchung um ein Jahr verschoben werden – und auch die Fluggesellschaft gibt sich kulant. Das zeigt, wie sehr der zuletzt arg gebeutelte Tourismus um jeden Kunden kämpft.