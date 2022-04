Milo Rau liebt die Schweiz, aber das diverseste Ensemble Europas baute der skandalumwobene Kultregisseur in Belgien auf. Uns erklärt er, wie er in Zürich den «Tell» aufmischt.

Schillers Wilhelm Tell gilt als unsere nationale Freiheitsheldenfigur. Wieso braucht es sie gerade jetzt?

Der Tell-Mythos reizt mich schon seit langem. Man kann gut an ihn andocken, um aktuelle Fragen zu stellen. Jeder kennt ihn, ganz besonders in Zürich, wo 1939 Heinrich Gretler den Tell gab – im Sinn der Geistigen Landesverteidigung. Und während der Pandemie bekam die Frage nach Freiheit eine neue, oft absurde Schärfe.