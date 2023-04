Streit unter Basler Linken wegen 1. Mai – Der Schwarze Block darf doch mitmarschieren Am Tag der Arbeit hätte eigentlich ein sogenannter Aktionskonsens gelten sollen – durch ihn hätte sich die Linke von gewalttätigen Demonstranten am 1.-Mai-Umzug distanziert. Dieser Konsens gilt ab sofort nicht mehr. Julia Gisi

Am 1. Mai 2022 kam es zu Ausschreitungen. Daran beteiligt war der Schwarze Block. Foto: BaZ

Nun ist doch alles ganz anders: Noch Anfang April hiess es vonseiten der SP, dass man am Tag der Arbeit den Schwarzen Block vom 1.-Mai-Umzug fernhalten wolle. Denn die SP und linke Gruppierungen hatten einen Aktionskonsens erarbeitet, wonach Protestierende, die Scheiben einschlagen oder Gewalt ausüben, nicht an der Hauptdemonstration mitlaufen sollten. Der 1. Mai müsse – im Gegensatz zu jenem vom letzten Jahr – friedlich bleiben.

«Mutwillige Zerstörung von Eigentum lehnen wir konsequent ab», hiess es denn auch im Aktionskonsens. «Jegliche Form von Gewalt» gegenüber Unbeteiligten, den Mitarbeitenden der Basler Polizei, anderen Teilnehmenden und sonstigen Lebewesen werde abgelehnt.

Am Donnerstagabend krebste das 1.-Mai-Komitee jetzt zurück. Wie das «Regionaljournal Basel» berichtet, dürfen nun doch alle Gruppierungen am 1.-Mai-Umzug teilnehmen. Denn offenbar herrscht unter den Beteiligten in dieser Sache doch keine Einigkeit.

Nicola Goepfert vom 1.-Mai-Komitee sagt gegenüber dem «Regionaljournal», dass der Konsens, der Anfang April von der SP Basel vorgestellt worden sei, von den anderen linken Gruppierungen so nicht abgesegnet worden sei. Willkommen seien alle, die für bessere Arbeitsbedingungen einstehen wollten, so Goepfert. Somit darf auch der Schwarze Block wieder am 1.-Mai-Umzug teilnehmen.

Sonderbar mutet an, dass die Basler SP Anfang April den Aktionskonsens als beschlossene Sache dargestellt hat. Die SP Basel wird im «Regionaljournal» mit folgenden Worten zitiert: «Zu diesem Zeitpunkt ging die Parteileitung der SP Basel-Stadt davon aus, dass das 1.-Mai-Komitee den Aktionskonsens verabschiedet hat. Seither sind im Komitee Fragen aufgekommen, und das Komitee hat sich dazu entschieden, den Aktionskonsens nicht zu verabschieden.» Die SP Basel-Stadt freue sich trotzdem auf einen friedlichen und lauten 1. Mai für bessere Arbeitsbedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter.

