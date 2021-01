Der doppelte Ausverkauf – «Der Schock ist da» Dieses Wochenende wird für Schnäppchenjäger paradiesisch. Ein Ansturm auf die Läden dürfte jedoch ausbleiben, befürchtet Mathias F. Böhm, Geschäftsführer Pro Innerstadt Basel. Kurt Tschan

Alles muss raus. Der Basler Detailhandel befindet sich durch den zweiten Lockdown am Anschlag. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Bevor am Montag der Lockdown greift, herrscht im regionalen Non-Food-Bereich fiebrige Stimmung. Der Warenhaus-Konzern Manor hat den Tarif bereits durchgegeben und gewährt bis Sonntag einen zusätzlichen Rabatt von 20 Prozent für bereits reduzierte Artikel. Für Mode-Artikel, Heim- und Haushaltsartikel muss so vielfach weniger als ein Drittel des Listenpreises bezahlt werden. Dadurch will Manor das Risiko von Überlagern reduzieren, wie deren Sprecher Fabian Hildbrand sagt.

Schnäppchenjäger geraten deswegen ins Träumen, während Manor-CEO Jérôme Gilg an den Durchhaltewillen appelliert. «We stay positiv – auch wenn die Enttäuschung und der Frust dieser Tage sehr gross sind», schreibt er mit drei Ausrufezeichen auf Linkedin. «Das ist ein schwerer Schlag für Manor und für die meisten Schweizer Non-Food-Detailhändler.»