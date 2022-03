Angriffiger Julien Wanders - Der schnellste Weisse ist er schon, jetzt will er noch mehr

Julien Wanders am Paris Marathon – Der schnellste Weisse ist er schon, jetzt will er noch mehr Nach schwierigen Monaten wagt sich der Genfer erstmals an die Königsdisziplin – in Paris bestreitet er seinen ersten Marathon. Sein Leben in Afrika soll ihm helfen. Monica Schneider

Zeit für den ersten Marathon: Julien Wanders unterwegs mit seiner Gruppe, der sich in den letzten Monaten auch der Schweizer Rekordhalter Tadesse Abraham angeschlossen hat. Foto: Elisabeth Real (Keystone)

Der nächste Schritt in seiner Karriere wird ein langer: Julien Wanders verwirklicht den Traum, den er schon als Bub hatte, und läuft erstmals die 42,195 km. Und der Genfer sagt vor seinem Debüt am Sonntag in Paris: «Auch wenn ich noch nie einen Marathon gelaufen bin, weiss ich jetzt schon, dass ich es lieben werde.»